Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 16.3.2021 klo 8.30 (CET)

Savosolar mukana kahdessa finalistitiimissä Helsinki Energy Challenge kilpailussa

Helsingin kaupunki julkistaa tänään tiistaina 16.3.2021 klo 14:00-16:30 virtuaalisessa tilaisuudessa Helsinki Energy Challenge kilpailunsa finalistit ja voittajan. Savosolar on mukana kahdessa finalistitiimissä (HIVE ja Sustainable Heat Coalition).

Helsingin kaupunki julkisti kilpailun marraskuussa 2019, ja sai määräaikaan mennessä yli 250 ehdotusta siitä, kuinka Helsingin lämmitys muutetaan hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Kilpailua tukevat ja seuraavat lukuisat suurkaupungit ympäri maailmaa, mm. Toronto, Amsterdam, Vancouver ja Leeds. Helsinki valitsi saamistaan ehdotuksista kymmenen finalistia, ja Savosolar on mukana kahdessa näistä. Molempien ryhmien kilpailuehdotusten yhteenvedot löytyvät Helsinki Energy Challenge verkkosivulta https://energychallenge.hel.fi ja Savosolarin verkkosivulta www.savosolar.com sen jälkeen, kun kaikki ratkaisuehdotukset ja voittajat on julkistettu.

Jari Varjotie, Savosolarin toimitusjohtaja: ”Helsinki on asettanut itselleen kiitettävän kunnianhimoisen tavoitteen siirtyä hiilineutraaliin lämmitykseen vuoteen 2035 mennessä. Samalla Helsinki otti rohkean edelläkävijän roolin järjestäessään maailmanluokan kilpailun siitä, kuinka hiilivapaaseen lämmitykseen siirtyminen onnistuu mahdollisimman kilpailukykyisesti. Savosolar on erittäin tyytyväinen siitä, että olemme mukana kahdessa finalistitiimissä kymmenestä. Se osoittaa, että tuotteemme ja palvelumme ovat kiinnostavia ja kilpailukykyisiä myös pohjoisemmilla leveysasteilla. Uskon, että kilpailun saama kansainvälinen huomio avaa Savosolarille paljon lisää mahdollisuuksia toteuttaa puhdasta lämpöä tuottavia järjestelmiä eri puolilla maailmaa; ja toivottavasti suuressa määrin yhdessä näiden kilpailuehdotusten tehneiden tiimien kanssa. Tervetuloa seuraamaan julkistustilaisuutta ja jännittämään kanssamme kuka voittaa Helsinki Energy Challenge kilpailun. Se onnistuu tämän linkin kautta: https://www.helsinkikanava.fi/en/web/helsinkikanava/player/event/home?eventId=93691418 ”

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Savosolar lyhyesti