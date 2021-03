March 16, 2021 03:30 ET

March 16, 2021 03:30 ET

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

16.3.2021 klo 9.30

Muutos Aktian johtoryhmässä

Aktian Varainhoito-liiketoiminta-alueen johtaja Niina Bergring on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Bergring jatkaa tehtävässään kesäkuuhun 2021.

”Haluan lämpimästi kiittää Niinaa hänen erittäin omistautuneesta työstään Aktian varainhoitoliiketoiminnan hyväksi. Hänellä on ollut keskeinen rooli Aktian varainhoidon kehittämisessä ja konsernin muutostyössä. Toivotan Niinalle kaikkea hyvää tulevaisuuden haasteisiin”, sanoo Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub.

”Työ Aktia Varainhoidossa on ollut hyvin mielenkiintoista, ja Aktia on kehittynyt merkittäväksi varainhoitotaloksi. Nyt Aktia ottaa uuden kasvuaskeleen matkalla eteenpäin. Pian on hyvä ojentaa viestikapula eteenpäin ja suunnata kohti uusia haasteita”, sanoo Bergring.

Aktia nimittää Varainhoito-liiketoiminta-alueen uuden johtajan, kun kauppa Taalerin varainhoitoliiketoiminnan ostamisesta on saatettu päätökseen. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan toukokuussa 2021 edellyttäen, että tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu ja kaupan toteuttamisen ehdot ovat täyttyneet.

