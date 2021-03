iXensor Co., LTD.

TAIPEI, Taïwan et NAIROBI, Kenya, 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TAIPEI, Taïwan et NAIROBI, Kenya, le 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iXensor Co., Ltd. (6734.TWO)



iXensor, pionnier de la santé mobile, s'associe à Ilara Health, société spécialisée dans les technologies de la santé, afin de répondre au manque de tests médicaux abordables pour les maladies non contagieuses dans les établissements de soins primaires au Kenya en fournissant des diagnostics intégrés au chevet du patient à plus d'une centaine de petites cliniques.

« Il existe un grand besoin de détection précoce des maladies métaboliques au Kenya et sur l'ensemble du continent. Avec PixoTest d'iXensor, nos sites partenaires peuvent y répondre. Le système de test au chevet du patient (POCT) PixoTest est abordable, portable et sa fonction d'intégration de données nous permet de l'utiliser pour la gestion à distance des patients, garantissant à ces derniers la meilleure qualité de soins lors de la gestion de leurs troubles de santé », a déclaré M. Emilian Popa, PDG d'Ilara Health.

Plus de 70 % des patients recherchant des soins médicaux auprès de petites cliniques doivent être testés, et ils sont généralement dirigés vers des installations cliniques centralisées de plus grande taille. Cependant, le temps et le coût de la visite de grands centres médicaux constituent d'énormes obstacles pour la majorité.

En connectant les diagnostics portatifs PixoTest d'iXensor à la plateforme de santé Mbali Health d'Ilara Health, les deux startups fournissent des services rapides de test sanguin et de communication numérique aux patients directement par le biais de cliniques. Le Dr Mwihurih Githinji a commenté : « En raison des changements de mode de vie, les maladies non contagieuses deviennent des fardeaux de plus en plus lourds à porter dans le domaine de la santé, avec au premier plan le diabète et l'hypertension. Si je suis capable d'identifier le diabète ou le pré-diabète plus tôt, alors leur gestion sera beaucoup plus rapide. »

Le Dr Carson Chen, PDG d'iXensor, a déclaré : « Pouvoir communiquer les résultats des tests sanguins directement via les téléphones portables des patients est un grand avantage que nous donnons aux professionnels de la santé en première ligne. En collaboration avec Ilara Health, nous continuerons d'élargir l'accès à des tests médicaux opportuns et de qualité pour un plus grand nombre de patients ayant besoin de meilleurs soins. »

À propos d'iXensor

iXensor, pionnier de la santé mobile, transforme les smartphones en diagnostics médicaux mobiles de qualité laboratoire. En 2017, iXensor a lancé le système de contrôle de la glycémie PixoTest® en tant que premier test sanguin approuvé par la FDA des États-Unis se basant sur la caméra d'un smartphone. Basée sur la plateforme PixoTech®, iXensor s'est développée dans les diagnostics cliniques et les tests personnels à domicile pour les maladies infectieuses, la santé féminine et les maladies cardiovasculaires.

