CHICAGO, 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la foulée de sa récente acquisition d'Ocean Insights, project44 , le leader mondial de la visibilité, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'un service gratuit de rapport de visibilité portuaire, appelé Port Intel™ . Offert pour une durée limitée, Port Intel est un service en ligne qui fournit aux abonnés des rapports gratuits qui résument de la congestion portuaire, les informent lorsque leurs conteneurs sont ancrés près de ports congestionnés et les aident à prendre des décisions décisives en matière d'inventaire et de gestion. Port Intel est alimenté par Ocean Insights de project 44. Ocean Insights offre une fonctionnalité de suivi et de localisation pour plus de 55 compagnies maritimes, 700 ports maritimes et plus de 5 000 navires, traitant plus de cinq millions de changements d'horaires de navigation par jour.



« L'impact des goulets d'étranglement maritime sur l'économie mondiale est stupéfiant », a déclaré Jett McCandless, fondateur et PDG de project44. « Étant donné la nature critique des blocages portuaires, nous avons lancé Port Intel en tant que service pour permettre aux chargeurs d'identifier là où les retards se produisent et comment ils peuvent atténuer ces retards où éviter les crises futures. Quelques jours seulement après la clôture de notre acquisition, il était formidable de voir la collaboration entre les équipes de p44 et d'Ocean Insights pour intégrer nos solutions et livrer Port Intel ».

Alors que l'économie mondiale se remet difficilement de l'épidémie COVID-19, beaucoup d’entreprises sont touchées d'une manière ou d'une autre par les perturbations du transport maritime international : retards dans les ports, manque de capacité, pénurie de conteneurs et autre déséquilibre qui font des ravages dans le commerce. Compte tenu de l'importance des enjeux, Port Intel est la solution propice pour les professionnels de la Supply Chain. Port Intel les aide à évaluer l'état de leurs expéditions et de leur Supply Chain, ce qui permet une planification proactive et une réduction des risques.

Les utilisateurs peuvent accéder au rapport d’analyse en se rendant sur le site de Port Intel, en saisissant les identifiants des navires, les identifiants des connaissements ou les numéros des conteneurs maritimes. Grâce à ces informations, Port Intel génère des mises à jour personnalisées qui incluent le temps de sortie prévu et les temps de séjour au port. Les rapports sont élaborés par les experts en visibilité de project44 pour fournir des recommandations intègrant des données en temps réel avec des stratégies des opérateurs maritimes.

Pour obtenir votre rapport gratuit, visitez Port Intel.

À propos de project44

project44 est la plus vaste plateforme de visibilité avancée au monde destinée aux expéditeurs et sociétés logistiques tierces. project44 connecte, automatise et fournit de la visibilité sur les processus de transport clés pour accélérer la connaissance approfondie et raccourcir le temps nécessaire à la transformation de ces informations en actions. En tirant parti de la puissance déployée par la plateforme cloud de project44, les entreprises parviennent à augmenter leur efficacité opérationnelle, réduisent leurs coûts, améliorent leurs performances d'expédition et offrent à leurs clients une expérience exceptionnelle de type Amazon. Reliée à plus de 175 000 transporteurs dans le monde entier et dotée d'une couverture complète pour tous les appareils d'ELD et de télématique du marché, project44 prend en charge l'ensemble des modes de transport et des types d'expédition : aérien, petit colis, dernier kilomètre, charge partielle, charge partielle en volume, groupage, chargement de camion, ferroviaire, intermodal et océan. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.project44.com .

