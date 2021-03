GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 16.3.2021 KLO 12.15

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–28.2.2021: Vahvaa kasvua helmikuussa

Gofore Oyj:n liikevaihto oli 8,1 miljoonaa euroa helmikuussa 2021 (2020: 5,9 miljoonaa euroa). Kauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 736 henkilöä (578 henkilöä).



Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“Aloitamme vuotta vahvempana kuin koskaan aiemmin. Viimeisen vuoden aikana kykymme auttaa asiakkaitamme digitaalisessa muutoksessa on syventynyt huomattavasti, erityisesti digitaalisen laadunvarmistuksen ja ihmiskeskeisen digitaalisen muutoksen asiantuntijapalveluilla. Goforen tiimi oli helmikuun lopussa 158 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Lisäksi joukkoomme liittyi CCEA:n noin 50 hengen asiantuntijajoukko maaliskuun alusta lukien.

Helmikuussa julkistettu CCEA Oy:n yrityskauppa lisää Goforen kykyä yhdistää teknologisen ja inhimillisen muutoksen johtaminen sekä auttaa asiakkaita onnistumaan kaikkein vaativimmissakin muutoshankkeissa. Asiakkaamme pääsevät nauttimaan yhä vahvemmasta ja laaja-alaisesta tuestamme digitaalisen muutoksensa toteuttamisessa.

Asiakasrintamalla on jo ehtinyt tapahtua alkuvuoden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö valitsi meidät toimittajaksi työsuojeluhallinnon tietojärjestelmän ylläpidon ja kehityksen sekä muun ICT-kehityksen osalta. Viisivuotinen puitesopimus jatkaa pitkää ja toimivaa yhteistyötämme työsuojeluhallinnon kanssa.

Eläketurvakeskus on maaliskuussa päättänyt kasvattaa palveluhankintaansa ja hankkii Goforelta toisen ketterän tiimin muun muassa tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, ohjelmistokomponenttien toteutukseen sekä tukipalveluihin liittyen. Hankinta täydentää aiemmin (3.9.2020) tiedotettua viiden vuoden puitesopimusta. On innostavaa nähdä, että ketterien kehittämismallien merkitys on tunnistettu laajasti eri asiakassegmenteissä.

Verohallinto valitsi maaliskuussa Goforen johdon konsultointipalvelut laajaan puitejärjestelyyn tukemaan toimintansa kehittämistä. Tavoitteena on saada tukea sekä uuden yrityskulttuurin ja johtamisen että ketterän kehityksen menetelmien laajaan ymmärtämiseen ja soveltamiseen.

Lisäksi Verohallinto valitsi tammikuussa Goforeen kuuluvan Qentinel Finlandin tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa tukevien teknisten projektipäällikköpalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi kuusivuotiseen puitejärjestelyyn. On hienoa, että omalta osaltamme saamme olla mukana varmistamassa, että julkinen hallinto tälläkin alueella tuottaa saavutettavaa ja toimintavarmaa palvelua kaikille suomalaisille.

Gofore on mukana myös Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muutosohjelmaa ja sote-uudistusta toteuttamaan valittujen kumppanien joukossa. Kahden vuoden (lisäksi optiovuodet 1+1) puitesopimus mahdollistaa yhteistyön ICT:n ja toiminnan kehittämisessä. Olen iloinen, että olemme mukana myös tässä ihmisten arkeen ja hyvinvointiin vaikuttavassa tärkeässä työssä.

Olemme aiemmin eri yhteyksissä kertoneet suunnitelmistamme siirtyä Nasdaq Helsingin päämarkkinapaikalle vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Valmistelut päämarkkinalle siirtymiseksi ovat edenneet suunnitelmien mukaan”.



Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausikohtaisen henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsauksissaan konsernin oikaistun EBITAn ja oikaistun EBITA-%:n päättyneeltä vuosineljännekseltä sekä näiden vertailuluvut viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausi

(2021) Liikevaihto,

miljoonaa euroa

(liikevaihto 2020) 1 Henkilöstö-

määrä2 Työpäivien

lukumäärä

Suomessa (työpäivien määrä 2020) Kokonais-

kapasiteetti,

FTE 3 Alihankinta, FTE 4 Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 689 111 Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109

1 Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2020) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.