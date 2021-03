March 16, 2021 07:22 ET

EEZY OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 16.3.2021 KLO 13.20

Eezy Oyj:n tilinpäätös, hallinnointiselvitys sekä palkitsemisraportti vuodelta 2020 on julkaistu

Eezy Oyj on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2020. Nämä dokumentit ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Eezy Oyj on myös julkaissut yhtiön liiketoimintaa esittelevän vuosikatsauksen, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilta.

Lisäksi yhtiö on laatinut epävirallisen ESEF-vaatimusten mukaisen tilinpäätösversion, jossa päälaskelmat on merkitty XBRL-koodein. Tiedosto on ladattavissa yhtiön verkkosivuilta. ESEF-muotoista tilinpäätöstä ei ole tilintarkastettu.

https://sijoittajat.eezy.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/







Lisätietoja:

Hannu Nyman

talousjohtaja

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 (0)50 306 9913

