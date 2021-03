VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- « Le 13 mars 2021, nous avons eu connaissance par les médias que des accusations avaient été portées devant le Tribunal de district des États-Unis - District sud de Californie, prétendant que Sky Global était une organisation criminelle et qu'en tant que PDG, je faisais l'objet d'accusations pénales », déclare Jean-François Eap, PDG de Sky Global Inc. « À ce jour, les autorités ne nous ont informé d'aucune procédure à notre encontre parmi celles rapportées dans les médias ».



M. Eap a déclaré : « En suivant les rapports d'actualités dans les médias la semaine dernière, je constate avec une grande tristesse la portée de quelque chose qui ne peut être décrit que comme une atteinte au droit à la vie privée. La technologie de Sky Global agit pour le bien de tous. Elle n'a pas été créée pour empêcher la police de surveiller les organisations criminelles ; elle sert à empêcher quiconque de surveiller et d'espionner les gens dans le monde. L'accusation dont je fais personnellement l'objet aux États-Unis est un exemple de la manière dont la police et le gouvernement tentent de calomnier toute personne qui prend position contre une surveillance injustifiée. Apparemment, le fait de n'avoir rien fait de répréhensible ne suffit tout simplement pas. Il ne fait aucun doute que j'ai été ciblé, tout comme Sky Global a été ciblé, uniquement parce que nous concevons des outils pour protéger le droit fondamental à la vie privée. Les allégations infondées de participation à des activités criminelles de ma part et de celle de notre entreprise sont totalement fausses ».

M. Eap d'ajouter : « Je ne tolère aucune activité illégale de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, tout comme notre entreprise ne tolère aucune de ces pratiques. Nous défendons la protection de la vie privée et la liberté d'expression à une époque où ces droits sont de plus en plus attaqués. Nous ne tolérons pas les comportements illégaux ou contraires à l'éthique de nos partenaires ou de nos clients. Qualifier de criminel toute personne qui valorise la protection de la vie privée et la liberté d'expression est un scandale. Dans les prochains jours, je concentrerai mes efforts à blanchir mon nom de ces allégations. »

