VANCOUVER, British Columbia, March 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Op 13 maart 2021 kwamen we er via de media achter dat er een tenlastelegging is ingediend in het United States District Court - Southern District of California waarbij wordt gesteld dat Sky Global een criminele organisatie is en dat ik als CEO wordt aangeklaagd voor criminele activiteiten", aldus Jean-François Eap, CEO van Sky Global Inc. "Tot op heden hebben de autoriteiten ons niet geïnformeerd over de aangelegenheden die zijn gemeld in de media."

Eap zegt: "Nadat ik de afgelopen week de berichtgeving in de media heb gevolgd, zie ik met veel verdriet een verreikende verslaggeving van wat alleen kan worden beschreven als een erosie van het recht op privacy. De technologie van Sky Global werkt om ons allemaal ten goede te komen. De technologie is niet bedoeld om te voorkomen dat de politie criminele organisaties in de gaten kan houden; de technologie is er om te voorkomen dat iemand de wereldwijde gemeenschap controleert en bespioneert. De aanklacht tegen mij persoonlijk in de Verenigde Staten is een voorbeeld van hoe de politie en de overheid iemand die een houding neemt tegen ongerechtvaardigd toezicht in een kwaad daglicht proberen te stellen. Het lijkt erop dat het gewoon niet genoeg is om niets illegaals te hebben gedaan. Er is geen twijfel mogelijk dat ik, net als Sky Global, een doelwit ben geworden omdat we tools ontwikkelen om het fundamentele recht op privacy te beschermen. De ongefundeerde beschuldigingen van betrokkenheid bij criminele activiteiten door mij en ons bedrijf zijn volledig onwaar."

Eap voegt toe: "Ik en mijn bedrijf keuren illegale activiteiten op geen enkele manier, in geen enkele vorm goed. We staan voor de bescherming van privacy en vrijheid van meningsuiting in een tijdperk waarin deze rechten steeds vaker worden aangevallen. We keuren geen enkel illegaal of onethisch gedrag door onze partners of klanten goed. Iedereen die privacy en vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft als crimineel aanduiden is schandalig. In de komende dagen zullen mijn inspanningen erop gericht zijn mijn naam van deze beschuldigingen te zuiveren."

