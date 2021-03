La Mutuelle des Motards , spécialiste de la protection des conducteurs de 2 et 3-roues motorisés, a déployé les modules Policy et Claims de Prima P&C de Prima Solutions dans le cadre de la refonte complète de son système de gestion des contrats et des sinistres.



La Mutuelle des Motards conçoit et propose des offres d’assurance « prévention comprise » destinées aux conducteurs de 2 et 3-roues, quels que soient leur âge, leur expérience, le type de moto qu’ils conduisent et l’usage qu’ils en font. Depuis sa création, la Mutuelle des Motards est un « militant » assureur de par son engagement à favoriser la pratique de la moto en toute sécurité.

« Prima P&C a été déployé pour nous accompagner dans notre développement et pour continuer à s’adapter en permanence aux nouveaux besoins et aux nouveaux usages de nos sociétaires. Nous avons effectué une refonte complète de nos systèmes de gestion sur l’ensemble des produits d’assurance que nous proposons. L’intégralité de notre portefeuille de contrats a été migré et aujourd’hui Prima P&C est utilisé par l’ensemble de nos gestionnaires, nos partenaires et notre réseau de courtage, ce qui représente plusieurs centaines d’utilisateurs.», indique Fabrice Quilliot, directeur des systèmes d’information de la Mutuelle des Motards.

« Nous sommes ravis de ce succès qui a été marqué par une collaboration fructueuse entre les équipes de la Mutuelle des Motards et celles de Prima Solutions. La Mutuelle des Motards bénéficie de la complémentarité des modules Policy et Claims de Prima P&C qui permet de gérer tout le cycle de vie des produits d’assurance», déclare Hugues Delannoy , président de Prima Solutions. « Cette nouvelle implémentation réussie conforte notre stratégie d’investissement massif dans nos solutions afin d’accompagner nos clients dans leur transformation digitale, dans la simplification de leur gestion quotidienne et, bien entendu, dans leurs projets d’innovation. »

Grâce à l’approche flexible, modulaire et orientée métier de Prima Solutions, les équipes de la Mutuelle des Motards ont à présent la capacité de paramétrer de nouvelles offres, d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et des nouveaux modules. Ainsi, la Mutuelle des Motards étend son offre avec un nouveau produit d’assurance « nouvelles mobilités » dédié aux engins de déplacements personnels électriques (e-EDP) et aux vélos à assistance électrique (VAE).

Plateforme cloud 100% dédiée à l’assurance IARD, Prima P&C la solution standard reconnue du marché qui gère l’ensemble du cycle de vie des polices d’assurances IARD : de la distribution, à l’administration des contrats, la gestion des sinistres, et la gestion financière. Prima P&C gère tous les types de produits d’assurance IARD individuels (automobile, moto, MRH, responsabilité civile, protection juridique…), entreprise (automobiles, immeubles…), affinitaires, et les MRE-MRI.

Source : https://www.prima-solutions.com/actualites/la-mutuelle-des-motards-a-realise-la-refonte-complete-de-son-systeme-de-gestion-des-polices-et-des-sinistres-grace-a-prima-pc/