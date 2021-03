SAN FRANCISCO (États-Unis), 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kenna Security , l'entreprise leader dans la gestion des vulnérabilités basée sur le risque, investit dans de nouvelles infrastructures pour soutenir ses opérations au Canada, pays dans lequel ses revenus ont enregistré une croissance à trois chiffres au cours des quatre dernières années. La société a lancé une nouvelle version native canadienne de sa plateforme de gestion des vulnérabilités basée sur le risque afin de répondre à la demande croissante de services, conformément aux exigences nationales en matière de résidence des données.



« Plus de la moitié des dix plus grandes institutions financières du Canada sont clientes de Kenna », a déclaré Robin Maloney, directeur des opérations canadiennes de Kenna Security. « Nous nous consacrons à la croissance continue dans ce secteur et dans tous les autres segments verticaux, y compris le gouvernement du Canada. Cet investissement reflète un engagement croissant à servir les entreprises canadiennes. »

Les entreprises et agences gouvernementales canadiennes sont de plus en plus à la recherche de services à même de les aider à protéger la vie privée et la sécurité de leurs clients en limitant l'accès et le stockage des données à l'intérieur des frontières du pays. Le gouvernement canadien exige en particulier que les données sensibles ou classées qu'il expose au cloud ne soient pas soumises aux juridictions d'autres pays.

« Cette nouvelle version de la plateforme Kenna permet aux entreprises de répondre à leurs exigences en matière de résidence des données, tout en bénéficiant des immenses avantages offerts par nos capacités modernes de gestion des vulnérabilités à la pointe de l'industrie » , a déclaré M. Maloney.

Kenna.VM tire parti de plus de dix ans d'informations sur les menaces dans le monde réel pour aider les entreprises à transformer leurs stratégies de gestion de la vulnérabilité en programmes modernes, proactifs et axés sur les données. La plateforme s'appuie sur les principes éprouvés de la science des données pour évaluer la probabilité d'être exploitée par les auteurs de menaces, et le risque que ces vulnérabilités représentent pour les ressources d'une entreprise. Ces informations permettent aux entreprises de prioriser leurs stratégies d'atténuation. Grâce à Kenna Security, les entreprises peuvent intercepter rapidement et avec un moindre effort les failles qui occasionnent les risques les plus élevés.

Ressources complémentaires :

Interagissez avec Kenna sur Twitter , Facebook et LinkedIn .



À propos de Kenna Security

Kenna Security est l'entreprise leader en matière de gestion des vulnérabilités basée sur le risque. La plateforme de sécurité Kenna permet aux organisations de travailler de manière transversale pour déterminer et corriger les cyber-risques. Elle tire parti de l'apprentissage automatique et de la science des données pour suivre et prédire les exploitations dans le monde réel, en permettant ainsi aux équipes de sécurité de se concentrer sur l'essentiel. Basée à Santa Clara, Kenna sert presque toutes les principaux segments verticaux et compte parmi ses clients CVS, KPMG et de nombreuses entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100.