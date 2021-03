LYON, France et NEWTON, Mass., 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société internationale spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes et métaboliques rares, annonce aujourd’hui qu’elle présentera quatre abstracts lors du congrès annuel de l’Endocrine Society (ENDO 2021) qui se tiendra dans un format virtuel, du 20 au 23 mars 2021.



Amolyt Pharma dévoilera des données préliminaires de son essai clinique de phase 1 visant à évaluer l’AZP-3601, un analogue de la parathormone (PTH) spécialement conçu pour traiter les patients atteints d’hypoparathyroïdie, ainsi que deux posters décrivant les résultats d’une étude rétrospective de l’histoire naturelle de l’hypoparathyroïdie chronique. La société présentera également des données précliniques de l’AZP-3404, un peptide au mécanisme d’action novateur et unique ciblant le métabolisme du glucose et des graisses.

Liste des présentations :

Programme AZP-3601

Titre : A Single Administration of AZP-3601, a Novel, Long-Acting PTH Analog, Induces a Significant and Sustained Calcemic Response: Preliminary Data From a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 1 Study

Session : P08 - Parathyroid and Rare Bone Disorders

Date et heure de la session : 20 mars 2021, de 11 h à 11 h 59 EDT (sur demande)

Titre : Clinical Burden And Practice Patterns In Patients With Chronic Hypoparathyroidism In The United States (US): A Claims Data Analysis Using Diagnosis-Based Criteria

Session : P08 - Parathyroid and Rare Bone Disorders

Date et heure de la session : 20 mars 2021, de 11 h à 11 h 59 EDT (sur demande)

Titre : Clinical Burden And Practice Patterns In Patients With Chronic Hypoparathyroidism In The United States (US): A Claims Data Analysis Using Surgery-Based Criteria

Session : P08 - Parathyroid and Rare Bone Disorders

Date et heure de la session : 20 mars 2021, de 11 h à 11 h 59 EDT (sur demande)

Programme AZP-3404

Titre : AZP-3404, a Peptide Analog of IGFBP-2, Induces Weight Loss and Improves Glucose Metabolism in Leptin-Resistant db/db Mice

Session : SESSION P15 - Bench to Bedside: Novel Mechanisms in Diabetes and Metabolism

Date et heure de la session : 20 mars 2021, de 11 h à 11 h 59 EDT (sur demande)

Pour plus d’informations, consultez le site de l’ Endocrine Society . Par ailleurs, les posters scientifiques seront disponibles sur le site d’Amolyt Pharma https://amolytpharma.com/ à l’issue des présentations.

A propos de l’hypoparathyroïdie

L’hypoparathyroïdie se caractérise par un déficit en parathormone (PTH) qui engendre une hypocalcémie et des taux élevés de phosphore dans le sang. Les manifestations cliniques varient et peuvent concerner de nombreux tissus et organes, tels que les muscles, le cerveau, le cœur et les reins. Malgré les traitements disponibles, les patients souffrent de symptômes persistants et graves, qui affectent significativement leur qualité de vie. Ils développent également plus fréquemment des affections rénales chroniques et leurs os présentent une architecture anormale. Environ 80 000 personnes aux Etats-Unis et 110 000 en Europe souffrent d’hypoparathyroïdie, dont 80 % de femmes. Plus des deux tiers des femmes atteintes d’hypoparathyroïdie sont en péri-ménopause ou ménopausées, et donc susceptibles de développer de l’ostéoporose. On estime également que 25 % des patients atteints d’hypoparathyroïdie souffrent de maladies rénales chroniques ou d’insuffisance rénale, ce qui justifie le besoin thérapeutique de réduire l’excrétion urinaire du calcium.

A propos d’AZP-3601

L’AZP-3601 est un peptide thérapeutique qui agit sélectivement sur une conformation spécifique du récepteur de la parathormone (PTH) pour induire un effet prolongé sur le métabolisme du calcium, et contrôler ainsi les symptômes de l’hypoparathyroïdie. L’action sélective de l’AZP-3601 sur cette conformation distincte du récepteur de la PTH pourrait également limiter l’excrétion urinaire du calcium en stimulant de façon continue la réabsorption de calcium par le rein, dans le but de prévenir les maladies rénales. De plus, le mode d’action unique de l’AZP-3601 et sa demi-vie courte devraient préserver l’intégrité osseuse, un bénéfice majeur compte tenu du fait que la majorité des patients atteints d’hypoparathyroïdie sont des femmes péri- ou post-ménopausées, souvent à risque d’ostéoporose.

À propos d’AZP-3404

L’AZP-3404 est le premier peptide thérapeutique basé sur la biologie de l’insulin-like growth factor binding protein 2 (IGFBP-2), médiateur clé des effets bénéfiques de la leptine sur le métabolisme du glucose et des graisses. L’effet régulateur de l’IGFBP-2 réside dans la présence d’une petite séquence de peptide située dans sa structure. L’AZP-3404 est un analogue stabilisé de cette séquence et représente le premier médicament candidat à utiliser et reproduire la biologie unique de l’IGFBP-2. Nous menons actuellement le développement préclinique d’AZP-3404, et explorons en parallèle les indications cibles de ce candidat médicament, en particulier les maladies métaboliques rares associées à la résistance à l’insuline et/ou à l’obésité.

A propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes et métaboliques rares. Son portefeuille comprend l’AZP-3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, l’AZP-3404, dont les indications cliniques potentielles sont en cours d’évaluation et l’AZP-38XX, une famille de petits peptides en cours d’évaluation pour sélectionner un candidat médicament pour le traitement de l’acromégalie. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d’investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, visitez www.amolytpharma.com et suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma

