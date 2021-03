WASHINGTON et MONTRÉAL, 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, annonce qu’il se joint à l’American Gaming Association (AGA). L’AGA est le principal groupe de commerce national représentant l’industrie du casino aux États-Unis.



Neil Erlick, chef du développement corporatif de Nuvei, siégera au conseil d’administration de l’AGA. Il y apportera des perspectives uniques quant au travail que réalise l’industrie du jeu pour faire progresser la modernisation des paiements. En plus d’exercer ses fonctions en tant que membre du conseil, Nuvei s’impliquera activement au sein des groupes de travail de l’AGA, plus particulièrement dans celui de la modernisation des paiements.

« Nous sommes ravis de collaborer avec l’AGA et nous sommes convaincus que nous poursuivrons notre croissance dans le marché américain des paris en ligne grâce à cette participation. Il est très important pour nous de jouer un rôle actif et de veiller à ce que les collaborateurs de l’industrie soient au fait des avancées technologiques », a affirmé Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « En tant que chefs de file innovants et engagés dans la réussite des exploitants du secteur des paris en ligne, nous estimons qu’il nous incombe de veiller à ce que les organismes de réglementation soient pleinement conscients de ce que la technologie de paiement peut offrir, que ce soit pour la promotion des paris responsables ou la lutte contre la fraude, sans oublier le soutien offert aux marchands et aux joueurs grâce à des outils garantissant des transactions rapides et sécurisées. »

Ayant annoncé récemment sa croissance continue dans l’industrie des paris en ligne aux États-Unis, Nuvei a intégré des exploitants de tous les secteurs de l’industrie. Puisque ce marché connaît une croissance exponentielle, Nuvei a rapidement obtenu des licences dans plusieurs États, et de nombreuses autres suivront. Les exploitants américains des paris en ligne profitent ainsi de la même innovation et de la même fluidité de paiement dont leurs homologues européens tirent parti depuis près de deux décennies. L’étape logique suivante a été de participer à des discussions pertinentes avec des intervenants tels que l’AGA, qui sont également engagés dans la réussite commerciale et les questions législatives et réglementaires de ceux qui dirigent l’industrie des paris en ligne.

« Nous sommes ravis d’accueillir Nuvei et toute son expertise au sein de la famille de l’AGA », a déclaré Bill Miller, président et PDG de l’AGA. « L’AGA vise à aider l’industrie à se remettre des effets dévastateurs de la COVID-19 sur les paris en ligne. En tant qu’industrie et association, nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble. Avec l’aide de membres comme Nuvei, nous pouvons accélérer notre reprise. »

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 455 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Information prospective

