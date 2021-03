Sauna käden ulottuvilla – laita sauna lämpiämään mistä ja milloin tahansa, helposti ja turvallisesti

Harvia tuo markkinoille uuden WiFi-ratkaisun saunan etäohjaukseen



Harvia tuo markkinoille uuden WiFi-ratkaisun yhdessä MyHarvia-mobiilisovelluksen kanssa saunan turvallista ja helppoa etäohjausta varten. Etäohjausratkaisu sopii niin uusiin kuin vanhoihin saunoihin.



Nauti vapaudesta helppokäyttöisellä MyHarvia-mobiilisovelluksella



Saunan etäohjauksella säästät aikaa ja energiaa. Näet mobiilisovelluksen kautta reaaliajassa, milloin saunasi on halutussa lämpötilassa ja valmiina sinua varten - nauti lämmön parantavasta vaikutuksesta silloin kun itse haluat.



- Digitaalisuus tulee nyt myös saunoihin. Etäohjaus mobiilisovelluksella tuo saunan toiminnot käden ulottuville, josta ne ovat helposti ja nopeasti saatavilla, olipa sitten mökillä kalassa tai liikuntaharrastusten parissa. Käyttäjäkokemus on myös entistä parempi, koska mobiilisovelluksella voidaan helposti ohjeistaa käyttäjää eri toiminnoista ja tulevaisuudessa antaa vinkkejä siihen, miten saunaelämyksestä saa vieläkin paremman, kertoo Harvian tuoteryhmäpäällikkö Arto Harvia.



Saunan etäohjaus tapahtuu helppokäyttöisen ja monipuolisen MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla, jolla liitetystä Harvian laitteesta riippuen hallitset saunatilassa lämpötilaa, kosteutta, valaistusta, ilmanvaihtoa, viikkokelloa ja muita ajastustoimintoja. MyHarvia-mobiilisovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Playsta ja Applen App Storesta.



Turvallisuus on A ja O saunan etäkäynnistyksessä



Harvialla turvallisuus on aina keskeisessä roolissa tuotteiden kehityksessä ja käytössä.



- Harvian tuotteiden kehityksen lähtökohtana on alusta lähtien ollut se, että tuotteiden tulee olla turvallisia ja helppokäyttöisiä. Viime vuosina Harvia on panostanut erityisesti saunan ohjaukseen ja saunan käytön turvallisuuteen. Ohjauskeskukset mahdollistavat saunan erilaisten turvalaitteiden, kuten ovitunnistimien ja kiukaan turvalaitteiden käytön. Saunan etäohjauksen myötä turvatoiminnot saadaan käyttöön helppokäyttöisen MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla, jolloin saunaa on turvallista etäohjata mistä ja milloin tahansa, sanoo Harvia.



Kiukaan ja koko saunatilan etäohjauksen kannalta turvallisin ratkaisu kotikäytössä on ovitunnistin, jonka aktivoimiseksi saunan oven on oltava kiinni.



- Esimerkiksi lapsiperheissä lapset saattavat leikkiä saunatilassa ja tilaan voi unohtua sinne sopimatonta, joka saattaa aiheuttaa paloturvallisuusriskin ja lisäksi saunan ovi voi jäädä auki. Ovitunnistimen ansiosta tällaiset tilanteet vältetään, kun saunatilan joutuu tarkastamaan etäohjauksen ja ovitunnistimen aktivoinnin yhteydessä. Jos saunan ovi on auki, niin saunatilan etäohjaus ei onnistu ja MyHarvia-mobiilisovellus ilmoittaa vaaratilan käyttäjälle. Näin ollen saunaa on aina turvallista ohjata etänä. Harvian ratkaisu täyttää kaikilta osin eurooppalaisen sähkökiuasstandardin (SFS-EN 60335-1 & 60335-2-53) turvallisuusvaatimukset, mikä on tärkeää huomioida etäratkaisun hankinnassa, toteaa Harvia.



Ensimmäiset MyHarvia-mobiilisovelluksella ohjattavat WiFi-ratkaisut tulevat markkinoille kevään 2021 aikana.



Lue lisää Harvian WiFi-ratkaisuista: www.myharvia.com ja lataa mediatiedostoja osoitteesta: https://mediabank.harvia.com/pincollection.jspx?collectionName=%7Bd290e588-b755-4281-a80b-64a5498cba96%7D



Lisätietoja:

Tuoteryhmäpäällikkö Arto Harvia, arto.harvia@harvia.fi, puh. +358 50 355 5376



Harvia lyhyesti



Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.



Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.



Lue lisää: https://harviagroup.com

Liitteet