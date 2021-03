CAMBRIDGE, Mass., 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarGurus (Nasdaq : CARG) annonce aujourd'hui sa cinquième liste annuelle des concessionnaires les mieux notés au Canada. Ces prix sont décernés aux concessionnaires automobiles qui ont reçu les notes moyennes les plus élevées de la part des acheteurs ayant fait part de leur avis au sujet des concessionnaires sur la plateforme CarGurus. Les lauréats des prix du Concessionnaire le mieux noté au Canada ont obtenu une note moyenne de 4,5 étoiles et au moins quatre avis vérifiés de clients au cours de la dernière année.



« Les prix du Concessionnaire le mieux noté au Canada distinguent les concessionnaires qui, comme CarGurus, favorisent un climat de confiance et de transparence lors d'achats d'automobiles, et nous sommes ravis d'annoncer les gagnants de cette année, déclare le président et directeur de l'exploitation de CarGurus, Sam Zales. C'est un honneur pour nous de considérer tous les lauréats de cette année comme des partenaires de la vente au détail d'automobiles, en particulier ceux qui ont atteint le statut Or grâce à la prestation constante d'un service à la clientèle exceptionnel et l'obtention de cette distinction pendant cinq années consécutives. »

Les prix du Concessionnaire le mieux noté au Canada sont non seulement devenus l'emblème d'un commerce convivial, mais donnent également aux concessionnaires l'occasion de faire valoir une validation impartiale de leur excellent service à la clientèle. De plus, le sceau d'approbation des prix du Concessionnaire le mieux noté au Canada contribue à renforcer la confiance des acheteurs d'automobiles, les aidant ainsi à se sentir rassurés pendant le processus d'achat.

« Le prix du Concessionnaire le mieux noté au Canada décerné par CarGurus est essentiel pour notre activité parce qu'il met en évidence notre objectif principal, offrir le meilleur service possible à nos clients, affirme le directeur Internet de Knight Automotive, Kurtis Anderson. Cette distinction permet à notre concession de montrer à quel point notre personnel est un immense atout et nous démarque nettement de la concurrence. »

Parallèlement à la remise des prix, CarGurus publie la 3e édition de son livre électronique, « The Car Dealer’s Guide to Mastering Online Reputation Management ». Ce guide mis à jour fournit aux professionnels de la vente au détail d'automobiles des conseils et des pratiques exemplaires pour les aider à gérer les évaluations de produits automobiles comme la façon de les obtenir auprès des acheteurs, les moyens d'assurer leur suivi et les stratégies pour les intégrer au marketing et à la publicité.



La dernière version de ce guide peut être téléchargée ici . Pour toute question concernant le livre ou les prix, envoyer un courriel à toprateddealer (at) CarGurus dot com.

