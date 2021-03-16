多伦多和英国牛津, March 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 多标准互联IP解决方案的领先企业Alphawave IP今天宣布，该公司已与领先的定制ASIC设计和供应服务提供商EnSilica签订合作协议，以扩展两家公司在英国和欧洲的业务能力。根据该协议，两家公司将共同努力，利用Alphawave先进的连接解决方案以及EnSilica ASIC团队的广泛能力，满足英国和欧洲高端客户的需求。



Alphawave联合创始人、总裁兼首席执行官Tony Pialis表示 ：“EnSilica是一家市场领先的ASIC设计公司，我们很高兴能作为合作伙伴与他们合作。这是Alphawave扩展在英国和欧洲的业务方面迈出的重要一步。这一合作关系将使我们能够为更广泛的客户提供支持，这些客户需要我们的高端连接解决方案，以及像EnSilica这样值得信赖和得到认可的ASIC合作伙伴，以提供交钥匙的ASIC。”

“Alphawave拥有世界上最佳的连接IP并被应用到最先进的技术中，”EnSilica董事总经理Ian Lankshear表示， “我们认为在利用这项令人信服的技术来满足高端客户群的需求方面存在着巨大机会。真正的赢家将是我们的共同客户。”

在宣布此消息之前，Alphawave经历了令人振奋的2020年，公司在订单、收入、毛利率和税息折旧及摊销前利润方面都创下了新纪录。“这只是我们在2021年对英国和欧洲承诺的开始，” Pialis补充道， “我们很荣幸能在2021年及以后与EnSilica这样伟大的英国公司合作。”

关于Alphawave IP

面对数据的指数式增长，Alphawave的技术满足了一项关键需求：让数据能够更快、更可靠地运行，并以较低功耗实现更高性能。Alphawave是为全球技术基础设施提供高速连接的全球领先企业。因此，我们的IP解决方案满足全球一级客户在数据中心、计算、网络、AI、5G、自动驾驶汽车和存储领域的需求。 Alphawave由在半导体IP授权方面拥有良好往绩的专家技术团队于2017年在加拿大多伦多成立，我们的使命是专注于解决最棘手的连接挑战。了解有关Alphawave IP的更多信息，请访问： awawveip.com

关于EnSilica

EnSilica是一家领先的无晶圆设计公司，专注于面向OEM和系统公司的定制ASIC设计和供应，以及为拥有自己设计团队的公司提供IC设计服务。该公司拥有世界一流的专业知识，为其汽车、工业、医疗保健 和消费市场领域的国际客户提供定制模拟、混合信号和数字IC。更多信息请访问 www.ensilica.com 或通过 sales@ensilica.com 联系公司团队。

联系人：

Alex Mann

alex.mann@awaveip.com