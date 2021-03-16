加拿大多倫多和英國牛津, March 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphawave IP 作為多標準連接性 IP 解決方案的領導者，今天宣佈剛與領先的定制 ASIC 設計和供應服務供應商 EnSilica 達成合作協議，以擴大兩家公司在英國和歐洲的能力。根據協議，該兩家公司將攜手利用 Alphawave 的先進連接解決方案及 EnSilica ASIC 團隊的廣泛功能，以滿足英國和歐洲高端客戶的需求。



Alphawave 聯合創始人、總裁兼行政總裁 Tony Pialis 表示：「EnSilica 是領先的市場設計公司，我們很高興能與他們合作。 這是 Alphawave 踏出的重要一步，因為我們將業務擴展到英國和歐洲。這項合作夥伴關係將使我們能夠支持更多需要高端連接解決方案的客戶，並為像 EnSilica 等值得信賴和公認的 ASIC 合作夥伴提供一站式方案 ASIC 服務。」

EnSilica 董事總經理 Ian Lankshear 表示：「Alphawave 擁有全球最佳連接性 IP，並可在最先進的技術中提供。 我們看到與這種引人注目技術合作所帶來的巨大機會，以滿足高端客戶的需求。真正的贏家將是我們的共同客戶。」

宣佈公告前，Alphawave 經歷了令人興奮的 2020 年，這是公司在預訂、收入、毛利率和 EBITDA 上創新紀錄的一年。Pialis 補充說：「這只是我們在 2021 年對英國和歐洲作出承諾的開始。我們很榮幸能夠在 2021 年及以後與一家像 Ensilica 的理想英國公司合作。」

關於 Alphawave IP

面對數據的指數級增長，Alphawave 的技術為迫切需求提供服務：確保數據能夠更快、更可靠傳輸，及以更低功耗帶來更高成效。Alphawave 是全球技術基礎設施高速連接的全球領導者。因此，我們的 IP 解決方案可滿足數據中心、運算、網絡、人工智能、5G、自動駕駛汽車和儲存方面全球一級客戶的需求。公司於 2017 年在加拿大多倫多由一支在半導體 IP 許可授權方面展現優秀往績的專家技術團隊成立，我們的使命是專注於最難解決的連接性挑戰。如欲了解有關 Alphawave IP 的更多資訊，請瀏覽： awaveip.com

關於 EnSilica

EnSilica 是一家領先的無晶圓廠設計公司，專為 OEM 和系統品牌提供定制和供應 ASIC 設計，並為擁有自己設計團隊的公司提供 IC 設計服務。該公司為汽車、工業、醫療護理和消費者市場的國際客戶提供定制類比、混合訊號和數碼 IC 的世界一流專業知識。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ensilica.com 或透過電郵聯絡我們的團隊： sales@ensilica.com 。

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alex.mann@awaveip.com