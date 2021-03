Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 16.3.2021 klo 17.00 (CET)

Savosolar mukana Helsinki Energy Challenge kilpailun voittaneessa konsortiossa

Kuten aiemmin on tiedotettu, Helsingin kaupunki julkisti tänään tiistaina 16.3.2021 Helsinki Energy Challenge -kilpailun voittajan. Kilpailussa etsittiin ehdotuksia hiilineutraalin lämmityksen toteuttamisesta.

Yhdeksi voittajista valittiin HIVE-konsortio, johon Savosolar Oyj osallistui. Konsortio koostui useista yrityksistä: Engie (Ranska), Storengy (Ranska), Newheat (Ranska), Planenergi (Tanska) sekä AEE Intec (Itävalta).

Konsortion ehdotus sisälsi ratkaisun hiilen polttamisen lopettamiseksi Helsingissä vuoteen 2028 mennessä, fossiilisten polttoaineiden käytön lämmitykseen lopettamisen vuoteen 2035 mennessä ja biomassan käytön vähentämisen 50 prosentilla vuoden 2024 tarpeesta. Suunnitelman toteuttaminen vähentäisi kasvihuonepäästöjä 78%, Helsingin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

HIVE:n ehdotus Helsingin energiajärjestelmän kehittämisestä koostuu käytössä olevista koetelluista teknologioista yhdistäen mm. meriveden lämmön hyödyntämisen lämpöpumpuilla, suuria aurinkolämpöjärjestelmiä, sähköisiä boilereita ja lämpövarastoja. Useista jo käytössä olevista, kypsistä teknologioista koostuva kokonaisratkaisu parantaa järjestelmän luotettavuutta.

Julkistettu miljoonan euron rahapalkinto jaetaan voittajien kesken, HIVE-konsortion saadessa 350 000€.

Jari Varjotie, Savosolarin toimitusjohtaja: ”Onnittelen HIVE:n tiimiä voittavan ratkaisun kehittämisestä tässä kovatasoisessa kilpailussa. Olemme ylpeitä siitä, että olemme osa tätä tiimiä oman ratkaisumme kanssa, ja odotamme innolla yhteistyötä tulevaisuudessa muiden HIVE-tiimin jäsenten kanssa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tämä HIVE:n kilpailuehdotuksen voitto osoittaa, että aurinkolämpö on kilpailukykyinen lämmöntuotantomuoto myös pohjoisen alueen kaupunkien lämmittämisessä ja, että se voidaan helposti yhdistää muiden energialähteiden kanssa. Voit lukea lisää HIVE-konsortiosta täältä: https://energychallenge.hel.fi/hive ”

