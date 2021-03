Communiqué de presse

Succès d’une émission Euro PP

d’un montant de 15,6 M€

ARTEA, (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé de l'immobilier, des énergies renouvelables et des services, annonce le succès d’une émission obligataire Euro PP d’un montant de 15,6 M€.

Cette émission obligataire a été réalisée dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels européens.

Les obligations sont émises avec un taux d’intérêt annuel de 5%, et seront remboursées au pair le 16 mars 2026. Elles sont cotées sur Euronext Access sous le code ISIN FR0014002D70.

Le produit de l’émission va permettre à ARTEA de poursuivre le développement de son patrimoine immobilier éco-performant et d’optimiser la structure de financement Corporate du Groupe.

ARTEA a été conseillé par SODICA pour cette opération. Octo Finances est intervenu en tant qu’arrangeur et agent placeur et CMS Francis Lefebvre en tant que conseil juridique.

Par ailleurs, Qivalio est intervenu sur une analyse crédit indépendante et une notation extra-financière via sa filiale dédiée EthiFinance.

Prochaine publication financière : Résultats annuels 2020, le 30 avril 2021

A propos d’ARTEA

ARTEA conçoit, réalise et développe des concepts immobiliers innovants dits de 3ème génération en intégrant des services et en développant son concept « Hospitality at Work & Hospitality to Live ».

Depuis 20 ans, grâce à son écosystème, ARTEA propose des immeubles green produisant leurs propres énergies et une gamme de services à valeur ajoutée notamment au sein de ses ARTEPARC où l’on retrouve en plus du bureau : coworking, crèches, restaurants, salle de sport… En 2009, ARTEA livre le 2ème immeuble à énergie positive de France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire à énergie positive de France et en 2019 le 1er smartgrid privé de France.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN : FR0012185536).

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

Contacts

ARTEA



Edouard de CHALAIN, Directeur administratif & Financier

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : edouard.dechalain@groupe-artea.fr ACTIFIN

Communication financière

Alexandre COMMEROT

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : acommerot@actifin.fr

Pièce jointe