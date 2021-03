Lannion, le 16/03/2021 – 17h45

résultats 2020 : MARGE operationnelLE courantE1 a plus de 11% dans un contexte de crise sanitaire

Progression du ROC de 15% à 14,1 M€ (en données publiées)

Rentabilité du Pôle Médical en hausse sur le nouveau périmètre (intégration réussie d’Ellex)

Situation financière solide

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, publie en 2020 un résultat opérationnel courant en amélioration, malgré un contexte d’activité freinée par la crise sanitaire mondiale. Cette performance est soutenue par une augmentation du taux de marge et une baisse des charges externes sur le périmètre historique. A ces facteurs s’ajoutent une contribution positive des acquisitions, validant la pertinence de la stratégie de croissance externe. Du résultat opérationnel au résultat net, le retrait s’explique principalement par la charge de 4,0 M€ liée à la fraude aux moyens de paiement subie par la filiale Halo-Photonics. Après un chiffre d’affaires record au 4e trimestre 2020 LUMIBIRD aborde l’année 2021 sur une poursuite de la dynamique de reprise du périmètre historique et d’activation des synergies avec les sociétés acquises l’an passé.

Extrait des états financiers consolidés annuels condensés arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 16 mars 2021

au 31 décembre (en M€) 2019 2020 Variation Publiée 2020 -Contribution périmètre historique 2020 -Contribution nouveau périmètre (2) Valeur % Chiffre d’affaires 110,7 126,7 +16,0 +14,5% 100,3 26,4 Excédent Brut d’Exploitation (1) 21,0 23,7 +2,7 +12,8% 19,1 4,6 % CA 18,9% 18,7% 19,0% 17,3% Résultat opérationnel courant 12,3 14,1 +1,9 +15,3% 10,7 3,5 % CA 11,1% 11,2% 10,6% 13,1% Résultat opérationnel 11,3 8,7 (2,6) -23% 8,9 (0,2) Résultat avant impôts 10,6 7,2 (3,4) -32% 7,6 (0,4) Résultat net 8,8 5,6 (3,2) -36% 6,2 (0,6)

(1) L’excédent brut d’exploitation (EBE) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

(2) les données du nouveau périmètre correspondent aux contributions d’Ellex du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, d’Halo-Photonics du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, d’Optotek du 1er janvier au 31 aout 2020 et des sociétés EssMed du 1er aout 2020 au 31 décembre 2020.





Activité résiliente en 2020

Le chiffre d’affaires annuel 2020 consolidé du Groupe LUMIBIRD s’élève à 126,7 M€, en hausse de 14,5% à données publiées et en retrait de 9,4% à périmètre constant. En intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d’Ellex (ayant généré un chiffre d’affaires de 20 M€ sur le premier semestre 2020), le chiffre d’affaires 2020 pro-forma du Groupe se serait élevé à 146,7 M€.

Le Groupe a retrouvé au quatrième trimestre une croissance organique positive (+3,0%) qui, combinée à la contribution des nouvelles activités (12,9 M€), a permis d’enregistrer un chiffre d’affaires record, à 48,2 M€.

La division Photonique, à 68,8 M€ de chiffre d’affaires (données publiées), était en recul sur l’année de -3,6% (-10,2% à périmètre constants), marquée surtout par la décrue programmée du contrat MégaJoule entamée au 4 e trimestre 2019 ;



trimestre 2019 ; La division Médical affiche un chiffre d’affaires (données publiées) de 57,9 M€ (+47,2% en données publiées et -8,0% en organique) intégrant 6 mois d’activité d’Ellex et marqué notamment par une modification des habitudes d’achats et de commercialisation exclusivement lié à la pandémie (annulation des principaux évènements, . En données pro-forma (considérant l’acquisition d’Ellex au 1er janvier 2020 et tenant compte d’un chiffre d’affaires de 20 M€ sur le premier semestre), la division Médical extériorise un chiffre d’affaire de 77,9 M€.

En dépit des restrictions imposées par la crise sanitaire, l’intégration d’Ellex et la mise en place des synergies commerciales et industrielles se sont déroulées comme prévu, avec des ventes du nouvel ensemble conformes au budget, y compris aux Etats-Unis.

Maintien de la rentabilité opérationnelle courante

Synthèse des résultats par division

En M€ 2019 2020 Photonique Médical TOTAL Photonique Médical TOTAL CA 71,4 39,3 110,7 68,8 57,9 126,7 EBE 15,5 5,5 21,0 14,3 9,4 23,7 En % du CA 21,7% 13,9% 18,9% 20,8% 16,2% 18,7% ROC 9,3 3,0 12,3 8,0 6,1 14,1 En % du CA 13,0% 7,6% 11,1% 11,7% 10,5% 11,2%

Rentabilité préservée sur le nouveau périmètre

LUMIBIRD affiche en 2020 un résultat opérationnel courant de 14,1 M€, soit 11,2% du chiffre d’affaires, à comparer à 11,1% un an plus tôt.

Cette bonne performance s’inscrit dans une année 2020 marquée par les effets de la crise sanitaire et l’intégration au 30 juin 2020 des activités d’Ellex.

Dans le détail, la progression du ROC de 1,9 M€ peut se décomposer de la façon suivante :

+3,5 M€ de contribution des croissances externes, soulignant la rentabilité intrinsèque des sociétés acquises, ainsi que leur bonne intégration au sein du Groupe ;

-2,9 M€ de retrait sur la division photonique, sur laquelle l’impact du recul du chiffre d’affaires sur la rentabilité opérationnelle courante a été partiellement compensé par l’amélioration du taux de marge brute, lié au mix produit favorable ;

+1,3 M€ de progression pour la division Médical, principalement liée à l’adaptation des charges externes (variables) au contexte de crise sanitaire (et notamment à l’annulation de nombreuses dépenses marketing) ;

Après impact des éléments non récurrents (dont principalement coûts de la fraude aux moyens de paiement pour 4,0 M€ et frais d’acquisition des regroupements d’entreprises pour 1,4 M€), le résultat opérationnel ressort à 8,9 M€ pour 2020 contre 11,3 M€ en 2019.

Le résultat avant impôts s’établit à 7,2 M€ (vs 10,6 M€ en 2019), après prise en compte d’un coût de l’endettement financier de 1,5 M€, en hausse par rapport à l’an passé sous l’effet de la hausse de l’endettement et de l’impact, ponctuel et non cash, de la restructuration de la dette d’acquisition.

Après une contribution d’IS de (1,6) M€, le résultat net ressort à 5,6 M€, contre 8,8 M€ en 2019. Hors l’effet de la fraude aux moyens de paiement (3,2 M€ net d’impôts), le résultat net se serait élevé à 8,8 M€ en 2020, au même niveau qu’en 2019.

Situation bilantielle solide

Extrait du bilan consolidé

(en M€) 2019 2020 Var. Dont contrib. acq. 2020 Goodwill 40,1 69,2 29,1 29,3 Actifs non courants

(hors Goodwill) 50,3 74,1 23,8 18,8 Actifs courants

(hors trésorerie) 53,1 82,0 28,9 21,5 Trésorerie et équivalent de trésorerie 50,3 80,3 30,0 (53,9) TOTAL ACTIF 193,8 305,6 111,8 15,7 Fonds propres

(y.c. intérêts minoritaires) 124,9 163,7 38,8 1,3 Passifs financiers2 non courants 25,0 71,5 46,5 1,4 Autres Passifs non courants 9,5 13,0 3,5 1,6 Passifs financiers courants 7,1 16,8 9,7 0,3 Passifs courants 27,3 40,6 13,3 11,2 TOTAL PASSIF 193,8 305,6 111,8 15,7

L’évolution du total de bilan en 2020, de 193,8 M€ à 305,6 M€, intègre la variation de périmètre sous l’effet de l’acquisition d’Ellex.

les capitaux propres passent de 124,9 M€ à 163,7 M€, impactés à hauteur de 35,6 M€ par l’augmentation de capital réalisée par le Groupe en juin 2020 ;



la dette financière brute 3 augmente de 56,2 M€ à 88,3 M€, avec notamment : le tirage pour 29,9 M€ du solde de la dette d’acquisition ayant permis de financer l’opération Ellex au 30 juin 2020 ; la mise en place de nouvelles lignes de financement pour 25,9 M€ composées principalement d’un plan PGE français auprès de 6 banques partenaires pour 15 M€ et de 2 lignes de 5 M€ auprès de BPI financement d’une durée de 9 ans et 9 mois.



augmente de 56,2 M€ à 88,3 M€, avec notamment : compte tenu d’une trésorerie active de 80,3 M€ au 31 décembre 2020 (versus 50,3 M€ un an plus tôt), la dette financière nette au 31.12.2020 s’établit à 8,0 M€, à comparer à -18,2 M€ au 31 décembre 2019.

Cette situation financière solide permet au Groupe de préserver sa flexibilité financière et sa capacité à continuer de financer ses ambitions de croissance externe.

Analyse des flux de trésorerie

En M€ 31/12/2019 31/12/2020 Flux de trésorerie générés par l’activité 19,5 13,1 Dont MBA avant impôt et frais financier 19,9 18,2 Dont Variation du BFR (0,1) (6,1) Dont Impôts décaissés (0,3) 1,1 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (17,1) (67,1) Dont Investissements industriels (11,0) (12,3) Dont croissance externe (6,1) (54,2) Dont autres actifs financiers - (0,6) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 28,9 84,8 Dont Augmentation de capital 24,6 35,6 Dont nouveaux financements nets 4,3 53,2 Dont service de la dette (0,6) (1,4) Dont autres variations 0,7 (2,6) VARIATION DE TRESORERIE4 31,2 30,7

Sur l’exercice, dans un contexte de crise sanitaire, et en dépit de l’impact de la fraude subie par Halo-Photonics, Lumibird maintient une génération de trésorerie de l’ordre de 31 M€ :

Les flux de trésorerie générés par l’activité, intégrant l’effet de la fraude (pour – 4 M€) et un accroissement du BFR (6,1 M€) en lien avec la forte croissance d’activité du 4e trimestre, lui permettent de couvrir le financement de ses investissements industriels (12,3 M€, dont 6,4 M€ de frais de développement, 2,9 M€ de travaux d’aménagement du nouvel immeuble de Quantel Médical et 3 M€ d’installations et d’agencements techniques)



Les flux des opérations de financement (+ 84,8 M€ sur l’année) permettent au Groupe d’assurer le financement des opérations de croissance externe de l’année et de se donner les moyens de financer sa croissance.

A cela s’ajoute le fait que le Groupe a procédé le 1er décembre 2020 à une opération de refonte de sa dette d’acquisition selon les modalités suivantes :

Refinancement de la ligne déjà mise en place de 35 M€ pour 50% auprès du même pool bancaire et pour 50% auprès d’un pool d’obligataires, aux mêmes conditions financières (i) taux Euribor 3 mois + 1,65% (ii) remboursable en 5 annuités à compter du décembre 2020 (1 ère annuité versée en décembre 2021) et (iv) nécessitant la mise en place d’une couverture de taux sur 100% du nominal de cette dette ;



annuité versée en décembre 2021) et (iv) nécessitant la mise en place d’une couverture de taux sur 100% du nominal de cette dette ; Mise en place d’une ligne complémentaire (non tirée au 31 décembre 2020) : bancaire, à hauteur de 41,3 millions d’euros d’enveloppe confirmée sur cibles autorisées et 41,3 millions d’euros d’enveloppe non confirmée sur cibles éligibles (i) tirable jusqu’au décembre 2022 (ii) portant intérêt à Euribor 3 mois + 1,65% (iii) remboursable en 5 annuités à compter du décembre 2022 (1ère annuité versée en décembre 2023) et (iv) nécessitant la mise en place d’une couverture de taux sur 100% du nominal de cette dette ; obligataire à hauteur de 17,5 millions d’euros d’enveloppe confirmée sur cibles autorisées et 5 millions d’euros d’enveloppe non confirmée sur cibles éligibles (i) tirable jusqu’au 31 décembre 2022 (ii) portant intérêt 3,30% (iii) remboursable in fine le 1 er décembre 2027.



L’ensemble de cette dette est assorti de deux ratios, testés annuellement au 31 décembre, dont le non-respect entraine l’exigibilité de la dette :

un ratio de levier (ratio de l’endettement net consolidé sur l’EBE consolidé) ne devant pas excéder un maximum, dégressif, passant progressivement de 3,50 (borne haute) au 31 décembre 2020 à 2,75 (borne basse) au 31 décembre 2026 ;

un ratio de couverture (ratio du cash-flow consolidé sur le service de la dette) qui doit être supérieur à 1 tout au long du crédit.

Au 31 décembre 2020, le Groupe respectait l’ensemble de ses ratios financiers.

Perspectives

Lumibird aborde l’exercice 2021 avec confiance, fort d’un carnet de commandes fourni confirmant la reprise sur les différents marchés du Groupe.

A horizon 2023, le Groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance mixte, organique et externe, pour doubler son chiffre d’affaires actuel (données publiées). Soutenu par des marchés porteurs, la capacité d’innovation et l’impact des synergies commerciales, l’objectif de croissance organique est de 8 à 10% en moyenne sur les trois prochaines années.

En termes de rentabilité, au-delà des synergies attendues, la performance des achats, la rationalisation de la supply chain et une intégration verticale croissante doivent contribuer à un objectif de marge d’EBE(1) en croissance dans une fourchette de 20 à 25% à partir de 2021.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T1 2021, le 26/04/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



