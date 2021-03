Deux versions disponibles (GT Limitée et GT Élite) à partir de 50 495 $ (PDSF)

Propulsée par un moteur V6 à double turbocompresseur de 3,3 L générant 368 ch et une traction intégrale

Nouvelles jantes remarquables en alliage de 19 pouces amplifiant le caractère sportif et luxueux

Équipement intérieur incluant un nouvel encadrement de tableau de bord, un rétroviseur sans boîtier et un écran large de navigateur de 10,25 pouces

Toute nouvelle version GT Élite proposant un nouveau groupe « suède » en option

Équipée de systèmes d’assistance perfectionnée à la conduite, notamment l’assistance perfectionnée d’évitement de collision frontale dans les carrefours, la surveillance des angles morts, etc.

Arrivée dans les concessions prévue ce printemps



TORONTO, 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada change à nouveau la donne avec l’introduction de la Kia Stinger 2022 en version améliorée. Si l’on retrouve la version GT Limitée déjà tant aimée des amateurs d’automobiles, on découvre aussi un tout nouveau modèle au sein de la nouvelle gamme : la GT Élite. Ces deux modèles affichent un design impressionnant, des systèmes de sécurité perfectionnés et des performances remarquables. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant pour cette Kia Stinger qui, depuis son arrivée sur le marché, a fait l’unanimité tant parmi les passionnés que les journalistes, remportant même le titre AJAC de Voiture canadienne de l’année en 2019.

« Nous nous mettons continuellement au défi d’évoluer, d’innover et de nous surpasser, » affirme M. Michael Kopke, directeur général du marketing chez Kia Canada. « La Stinger 2022 repensée représente un jalon important dans l’évolution du design luxueux et raffiné de la marque. Elle incarne le résultat d’une ingénierie qui, sans relâche, cherche à perfectionner tous les détails. »

La Kia Stinger redessinée doit arriver dans les concessions canadiennes ce printemps. La version GT Limitée sera proposée à partir de 50 495 $ et la GT Élite à partir de 52 995 $ (PDSF).

Nouveautés et améliorations à l’intérieur comme à l’extérieur

La Stinger 2022 garde cet extérieur attrayant imposant et impossible à ignorer qui a fait sa renommée. Elle y ajoute cependant un caractère encore plus affirmé et une prestance musclée encore plus audacieuse. Vous trouverez les améliorations suivantes à l’extérieur de la nouvelle Stinger 2022 :

De somptueuses jantes en alliage noir à rayons multiples de 19 pouces amplifiant son caractère sportif et luxueux;

Des feux combinés à l’arrière dotés d’une zone lumineuse élargie et de feux arrière à DEL, conférant à l’arrière une posture sportive et imposante;

Un diffuseur plus visible et quatre embouts d’échappement plus larges;

Sept couleurs vives au choix pour personnaliser le style de votre Kia Stinger, c’est-à-dire le nouveau Vert Ascot, le Blanc neige nacré, le Gris fantôme, le Gris tempête, le Noir aurore, le Bleu atomique et le Rouge Californien.

À l’intérieur de la Stinger 2022, vous remarquerez des nouveautés et des améliorations judicieuses et luxueuses :

Un boîtier amélioré abritant le tableau de bord, avec des encadrements ronds chromés et des finitions noires très lustrées;

Un rétroviseur intérieur élégant sans boîtier;

Un écran de navigateur de 10,25 po enveloppé audacieusement par la planche de bord noire très lustrée;

Une ligne chromée texturée en aluminium se poursuivant en une nouvelle ligne lumineuse du côté du passager;

Un nouveau groupe suède optionnel (sur la version GT Élite) ajoutant des garnitures de siège, de plafond et des pare-soleil en suède

Des coutures et des ceintures de sécurité rouges en option (sur la version GT Élite avec groupe suède en option).

Le pouvoir de performer

La Kia Stinger 2022 a été améliorée dans un but précis : se faire remarquer. C’est pourquoi nous avons ajouté un regain d’énergie à cette voiture de performance élégante, y compris :

Un moteur V6 à double turbocompresseur de 3,3 L, produisant 368 ch;

Une traction intégrale deuxième génération de série, peaufinée pour offrir des performances plus dynamiques;

Des freins Brembo, une boîte de vitesse électronique et une suspension contrôlée électroniquement;

Des soupapes d’échappement à variation électronique produisant une sonorité sportive et profonde;

Un différentiel mécanique à glissement limité optionnel pour améliorer le transfert de la puissance d’entraînement et assurer une maniabilité exceptionnelle.



Priorité sur la sécurité

La Stinger 2022 est dotée des systèmes d’assistance perfectionnée à la conduite, primés et révolutionnaires de Kia, notamment :

L’assistance perfectionnée d’évitement de collision frontale dans les carrefours;

L’avertisseur de sortie sécuritaire;

Le régulateur de vitesse intelligent avec contrôle de la vitesse par navigateur;

L’assistance de suivi de voie;

L’assistance d’évitement de collision dans les angles morts;

L’écran de surveillance des angles morts (version GT Élite).

Des technologies judicieuses et pratiques

La Kia Stinger 2022 inclut les technologies intuitives et impressionnantes pour lesquelles Kia est renommée. Les améliorations technologiques du modèle 2022 incluent :

La capacité d’écran partagé et de connectivité de plusieurs appareils et un écran de navigateur large de 10,25 pouces 5 e génération;

génération; L’application Intelligence UVO MC incluant l’activation et la désactivation à distance du chauffage et de la ventilation des sièges;

incluant l’activation et la désactivation à distance du chauffage et de la ventilation des sièges; Le démarrage à distance du moteur avec la clé intelligente.



