Nanterre (France), le 16 mars 2021

FAURECIA ANNONCE LE LANCEMENT

DE SA PREMIÈRE OPÉRATION D’ACTIONNARIAT SALARIÉ

Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, annonce le lancement d’un plan d’actionnariat salarié non-dilutif à la suite de l’opération de distribution des actions Faurecia détenues par Stellantis. Ce plan, dénommé « Faur’ESO » (Faurecia Employee Share Ownership), a pour objectif de renforcer le lien existant avec les collaborateurs en les associant étroitement au développement et à la performance du Groupe. Lors de son « Capital Markets Day » du 22 février dernier, Faurecia a détaillé ses objectifs ambitieux de création de valeur à moyen terme, avec notamment l’objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de près de 25 milliards d’euros en 2025, de générer une rentabilité supérieure à 8% à cet horizon ainsi qu’un montant cumulé de cash supérieur à 4 milliards d’euros sur la période 2021-2025. Cette première opération porte sur un maximum de 2 % du capital social de la Société et sera déployée dans 15 pays pour associer 90 % des collaborateurs du Groupe.

Patrick Koller, Directeur général de Faurecia, déclare : « 2021 est pour Faurecia l’année de perspectives nouvelles et un nouveau chapitre de notre histoire s’ouvre. Ce plan réaffirme notre ambition d’associer plus étroitement encore nos collaborateurs à la transformation de notre Groupe pour répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité. A la fin de cette opération, nos salariés représenteront jusqu’à 2.6% de notre actionnariat. ».

Les principales modalités du plan « Faur’ESO » sont décrites ci-après.

Caractéristiques de l’offre d’actionnariat salarié

Les actions seront souscrites par les bénéficiaires soit en direct, soit par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), selon le pays de résidence.

L’offre comportera deux formules, pour lesquelles le prix de souscription bénéficiera d’une décote de 20 % sur le prix de référence ainsi que d’un abondement versé par le Groupe.

Une formule « classique » dans laquelle le souscripteur est exposé aux variations du cours de l’action Faurecia. La décote et l’abondement limitent le risque de perte et augmentent les gains.



Une formule « multiple » dans laquelle le souscripteur reçoit à l'échéance au minimum le montant de son apport personnel auquel s’ajoute soit un rendement garanti, soit s’il est plus élevé, un multiple de la performance des actions Faurecia. Dans certains pays, le mécanisme de la formule « multiple » pourrait être matérialisé par l’attribution de Stock Appreciation Rights (SAR).

Calendrier indicatif de l’opération

Le calendrier indicatif de l’opération est détaillé ci-dessous, étant précisé que les dates définitives seront fixées par le Directeur général :

Ouverture de la période de « réservation » initiale : du 7 au 21 mai 2021 ;

Prix de souscription fixé le 22 juin 2021 ;

Période de « souscription/rétractation » : du 23 au 25 juin 2021 ;

Livraison des actions : 28 juillet 2021.

Titres offerts

L’offre Faur’ESO sera réalisée par augmentation de capital. Afin de neutraliser l’effet dilutif, le Conseil d’administration a autorisé une enveloppe dédiée au rachat d’actions.

Opérations de couverture

La formule dite « multiple » implique de la part de la banque structurant l’offre, des opérations de couverture, sur les marchés et hors marchés, au moyen d’achats et/ou de ventes d’actions Faurecia, d’achat d’options d’achat et/ou de toutes autres transactions, à tout moment, tant préalablement à la mise en place que pendant toute la durée de l'offre Faur’ESO.

Contacts

Presse

Eric FOHLEN-WEILL

Directeur de la communication corporate

Tél. : +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com









Analystes/Investisseurs

Marc MAILLET

Directeur des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com





À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels, 39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé 14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

