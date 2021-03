SAN ANTONIO, March 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ™ (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologie-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit der multidisziplinären professionellen Beratungsfirma Century Engineering, Inc. zusammenarbeitet, um eine innovative Lösung für die Regenwasserbewirtschaftung namens SmartSWM™ zu erweitern und zu verbessern, die sein Team entwickelt hat. Rackspace unterstützte die Komponenten der Internet of Things (IoT)-Hardware und -Firmware des Projekts sowie ein IoT-Backend für Amazon Web Services (AWS), um eine stabilere, zuverlässigere und sicherere intelligente Lösung für Regenwassersysteme zu verwirklichen.



Century Engineering arbeitete mit dem AWS Premier Consulting-Partner Onica zusammen, einem Unternehmen von Rackspace Technology, um einen technologischen Ansatz für das Regenwassermanagement zu entwickeln, der die Wasserqualität und die Mengenverwaltung verbessert. Century verfügte zwar über einen funktionalen Machbarkeitsnachweis, benötigte jedoch mehr Fachwissen, um sein Produkt für den Einsatz auf Produktionsebene vorzubereiten. Das Unternehmen wandte sich an Rackspace Technology, um der Lösung den Feinschliff zu geben und so eine automatisierte Echtzeit-Remote-Überwachung von Regenwasser und IoT-Konnektivität für lokale Wettervorhersagen bereitzustellen.

„Die Förderung echter Innovationen im Bereich der Umwelttechnik hatte bei diesem Projekt höchste Priorität. Durch die Integration moderner IoT- und AWS-Funktionen wird Century Engineering in der Lage sein, die gesamte Branche zu beeinflussen, und einen erheblichen Einfluss auf den Zustand unserer Umwelt haben“, so Amir Kashani, Vice President Cloud Native Development and IoT Solutions. „Durch die Verwendung von IoT und Cloud Computing kann Century Engineering maschinelles Lernen und KI nutzen, um seine Lösung bei neuen Herausforderungen und Vorschriften ständig zu modernisieren.“

Century Engineering hat ein intelligentes System für die Regenwasserbewirtschaftung entwickelt, das ein IoT-Gerät und AWS einsetzt. Century Engineering ist in der Branche gut etabliert, versuchte aber, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und die Regenwasser-Überwachungslösung in ein kommerziell nutzbares Produkt zu verwandeln. Dazu hat das Team von Rackspace Funktionen aus der bestehenden Lösung von Century Engineering integriert, die neuen Automatisierungsfunktionen entwickelt und ein per Solarpanel versorgtes Steuergerät hinzugefügt. Schließlich nahm Rackspace Verbesserungen am vorhandenen Hardware-Stack vor.

„Die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology war entscheidend für den Erfolg dieser Initiative. Uns fehlte das Fachwissen zu Cloud-Architekturen und AWS-Services im Allgemeinen, aber die Kenntnisse und die Erfahrung des Teams von Rackspace Technology haben dazu beigetragen, unsere Lösung auf den Weg zu bringen“, so Bob Bathurst, PE, D.WRE, Principal bei Century Engineering. „Mithilfe von Rackspace Technology konnten wir schnell eine marktreife Lösung entwickeln, die unsere Führungsposition in der Branche weiter ausbaut.“

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Century Engineering

Century Engineering ist eine multidisziplinäre professionelle Beratungsfirma, die den Maßstab für eine verantwortungsvolle Partnerschaft mit Kunden, Stakeholdern und Mitarbeitern setzt. Century ist seit 1953 in den Mittelatlantikstaaten der USA und darüber hinaus tätig. Seit über 67 Jahren ist Century in der Branche führend bei professionellen Dienstleistungen. Der Erfolg der Gesellschaft ist ein direktes Ergebnis seiner hochqualifizierten Mitarbeiter, der Teamarbeit und lang bewährter Abläufe. Mithilfe der SmartSWM™-Technologie ist das Unternehmen bestrebt, innovative Technologien mit traditioneller Technik zu verbinden, um eine stabilere, funktionsfähigere, reaktionsschnellere und intelligentere öffentliche Infrastruktur zu schaffen.