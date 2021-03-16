鉴于WhatsApp的隐私政策更新，最新的市场情报报告详细描述了当前的商务通信状况，凸显出新冠疫情后实现员工安全沟通的重要性



芝加哥, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在最近发布的一份报告中，标普全球市场情报下属的分析公司451 Research发出警告，指出WhatsApp最近遭遇的对其隐私政策的反弹反映给企业敲响了警钟，凸显了新冠疫情后安全企业通信的重要性。



自疫情爆发近一年以来，各组织正在将重点转向长期，并且遇到了新的挑战，例如在实现安全远程协作中需要应对的复杂性。虽然消费者over-the-top（OTT）消息推送应用程序的使用多年来一直是工作场所所面对的一个持续问题，但是向远程工作的转型已使其成为一个更加紧迫的问题。

NetSfere是下一代安全且合规的消息推送和移动性解决方案的全球提供商，可以帮助各组织解决这些问题。NetSfere总裁兼首席执行官Anurag Lal表示：“在NetSfere，我们一直在寻求各种方法，通过与行业分析师密切合作来确定当前需求，从而改进我们的解决方案， 我们很高兴在最近的451 Research报告中与重要的行业参与者一起得到认可，为分布式和移动办公的人员提供安全的沟通解决方案。随着WhatsApp隐私政策的最新更新，实施NetSfere等工具从未像如今这样重要。”

员工远程办公带来了一系列新的网络安全威胁，因此工作场所目前使用OTT消息推送应用程序已成为了一个更为严重的问题。此外，WhatsApp最近发布的隐私政策更新公告让该应用能够更大程度地访问用户数据，而如果员工将其用于内部通信，这将给企业造成一项重大风险。这强化了企业执行强大网络安全计划的必要性，包括采用NetSfere等安全的通信工具。

该报告指出，在451 Research最近的信息安全调查中，有74%以上的受访者表示“对远程员工所使用协作工具的安全性感到有些（52%）或非常（22%）担心。” 报告还指出，Slack和Microsoft Teams等工具仍收集用户数据，尽管与消费级应用的收集方式有所不同。但是，NetSfere凭借严格的“无数据收集”方法作为功能最强大的选项脱颖而出。

“NetSfere在构建时考虑到了企业安全性，以确保平台内所有分享信息的安全性，同时不牺牲员工的工作效率”，Lal接着表示， “我们的平台可确保完全遵守行业法规，同时也鼓励合作。与WhatsApp等消费级应用程序不同，NetSfere不仅具备移动优先和多平台特点并实现了所有设备的端到端加密，而且还可以由企业完全控制，从而保证了安全性和便利性。”

标普全球市场情报部门下属的451 Research员工团队协作高级分析师Raúl Castanon-Martinez表示：“企业沟通格局正在迅速变化， 安全协作不再是一个细分市场。为分布式员工团队提供安全支持的需求模糊了安全通信应用和水平应用之间的界限。WhatsApp遭遇的反弹应促使各组织评估其对消息推送和协作技术的使用。组织也应该利用这一机会，让员工认识到使用OTT应用可能对数据安全与合规造成的风险。”

如需了解有关NetSfere的更多信息，请访问https://www.netsfere.com/。

关于NetSfere

NetSfere为全球运营商和企业提供下一代消息推送和移动性解决方案，包括其企业级安全移动消息推送平台NetSfere Enterprise。NetSfere Enterprise是一个安全的企业消息传递服务和平台，提供行业领先的安全性和消息传递能力，包括全球性云技术服务可用性、设备到设备加密、基于位置的功能和管理控制。这项服务还通过与世界领先的综合性电信公司之一Duetsche Telekom GmbH及全球信息通信与技术服务提供商NTT Ltd.的合作在全球范围内提供，他们共同向世界各地用户提供NetSfere服务。NetSfere也符合GDPR、HIPAA、Sarbanes-Oxley、ISO 27001等全球监管要求。每年由该公司技术支持的用户超过5亿，消息数量超过1万亿条。NetSfere在美国、德国、英国、新加坡和印度设有办事处。更多信息请见https://www.netsfere.com/

关于451 Research

451 Research是一家卓越的信息技术研究和咨询公司。我们以技术创新和市场颠覆为核心关注点，为数字经济的领先机构提供重要见解。100多位分析师和顾问通过联合研究、咨询服务和现场活动，为北美、欧洲和世界各地的1000多家客户组织提供相关洞察。451 Research成立于2000年，总部设在纽约，隶属于451集团。

媒体联系人

Brittany Johnson

Uproar PR for NetSfere

bjohnson@uproarpr.com

312-878-4575 x246