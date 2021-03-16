最新的 Market Intelligence 報告根據 WhatsApp 的私隱政策更新，詳細介紹目前的營商通訊局面，並強調在冠狀病毒疫情後實現安全的員工通訊相關性



芝加哥, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在最近發佈的報告中，分析師公司 451 Research S&P Global Markets Intelligence 警告，WhatsApp 最近經歷私隱政策遭強烈反對是對企業的警鐘，突顯在冠狀病毒疫情後，安全的企業通訊將非常重要。



自疫情爆發後近一年，企業正在將重點轉移到長期目標上，並遇到了新的挑戰，例如解決實現使用安全遙距協作的複雜性。儘管使用消費者頂置 (OTT) 訊息傳遞應用程式在工作場所中一直是一個持續存在的問題，但是轉向遙距工作的轉變讓這成為一個更迫切的問題。

NetSfere 是新一代安全且合規的訊息傳遞與流動解決方案的全球供應商，可以幫助組織解決這些問題。NetSfere 主席兼行政總裁 Anurag Lal 說：「在 NetSfere，我們一直在尋找方法，並透過與行業分析師密切合作以識別目前需求，從而改善我們的解決方案。我們很高興在最新的 451 Research 報告中與關鍵行業參與者一同獲提名，從而為分銷及流動工作者提供安全的通訊。隨著 WhatsApp 的最新私隱政策更新，NetSfere 工具之實施從未如此重要。」

隨著遙距工作人員引入一系列新的網絡安全威脅，在工作場所持續使用 OTT 訊息傳遞應用程式已經成為一個更大的問題。此外，WhatsApp 最近發佈的私隱政策更新公告，讓該應用程式可以更隨意存取用戶數據，如果員工將其用於內部通訊，則會給企業帶來重大風險。這促使企業實施強大網絡安全計劃成為當務之急，其中包括 NetSfere 的安全通訊工具。

根據報告，在 451 Research 最近的資訊安全調查中，74% 以上的受訪者表示他們「有點關注 (52%) 或非常關注 (22%) 遙距工作者使用的協作工具安全水平。」 報告繼續指出，儘管 Slack 與 Microsoft Teams 等工具與消費者級別應用程式不同，但它們仍然可以收集用戶的數據。然而，NetSfere 嚴格的無數據收集方法是最強大的選擇。

Lal 繼續說：「NetSfere 是在考慮企業安全的基礎上建立，以確保平台內所有分享的情報都是安全，而不會犧牲員工的生產力。我們的平台保證完全遵守行業法規，同時也鼓勵協作。與 WhatsApp 等消費者級別應用程式不同，NetSfere 不僅是流動優先、多平台，而且在每部裝置上都具有端到端加密功能，亦完全可由企業控制，從而確保其安全及便利。」

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 部門屬下 451 Research 勞動力協作資深分析師 Raúl Castanon-Martinez 說：「企業通訊的形勢正在迅速轉變。安全協作不再是一個利基部分。安全支持分佈式勞動力的需求，正在使安全通訊應用程式及橫向應用之間的界線變得模糊。WhatsApp 遭受的強烈反對，促使組織評估其對訊息傳遞及協作技術的使用。對他們來說是一個機會，以建立員工在使用 OTT 應用程式可能帶來的數據安全和合規風險的意識。」

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關於 NetSfere

：NetSfere 為全球營運商及企業提供新一代訊息及流動解決方案，包括其企業級別、安全流動訊息傳遞平台 NetSfere Enterprise。NetSfere Enterprise 是一個安全的企業訊息服務和平台，提供行業領先的安全及訊息傳遞功能，包括全球雲端服務供應、裝置到裝置加密、以及位置功能及管理控制。該服務亦與全球領先的綜合電訊公司之一 Deutsche Telekom GmbH (德國電信) 和全球資訊通訊與技術服務供應商 NTT Ltd. 共同將 NetSfere 提供給其全球客戶。 NetSfere 還符合全球法規要求，包括 GDPR、HIPAA、Sarbanes-Oxley、ISO 27001等等。該公司的技術每年支援超過 5 億名訂戶和超過 1 萬億條訊息。NetSfere 在美國、德國、英國、新加坡和印度均設有辦事處。如欲了解更多詳情，請瀏覽：https://www.netsfere.com/

關於 451 Research：

451 Research 是一家傑出的資訊技術研究及顧問諮詢公司。以技術創新和市場干擾為核心，我們為數碼經濟的領導者提供了不可或缺的見解。超過 100 名分析師及顧問透過聯合研究、諮詢服務及現場活動為北美、歐洲和世界各地的 1,000 多家客戶組織提供見解。451 Research 成立於 2000 年，總部位於紐約，是 451 集團的一個部門。

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