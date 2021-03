QUEBEC CITY, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufen 1 bis 5, freut sich, die Berufung von Dr. Olaf Berlien in seinen Vorstand bekanntzugeben. Mit dem Neuzugang werden Vielfalt und Branchenkompetenz des Vorstands weiter erhöht.



Dr. Berlien verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Technik, Automobil und Beleuchtung. Insbesondere war Dr. Berlien seit Januar 2015 bis vor kurzem als CEO von OSRAM tätig.

Bevor er zu OSRAM kam, war Dr. Berlien CEO der M+W Group , einem deutschen Unternehmen für Systemtechnik und Anlagenbau. Zuvor war er CEO der Technologiesparte von ThyssenKrupp und hat dort die Aufzug- und Automobilsegmente sowie die Ingenieurarbeiten geleitet. Von 1996 bis 2002 war Dr. Berlien Vorstandsmitglied bei Carl Zeiss , einem deutschen Hersteller von optischen Systemen und optoelektronischen Instrumenten.

Begonnen hat Dr. Berlien seine Karriere bei IBM.

„Der Vorstand von LeddarTech freut sich, Dr. Olaf Berlien als neuestes Mitglied im Vorstand begrüßen zu dürfen“, soMichel Brûlé, Vorstandsvorsitzender von LeddarTech. „Olafs umfassende Führungserfahrung in der Technologiebranche in Verbindung mit seinen strategischen Kompetenzen im effizienten branchenübergreifenden Netzwerken, bei der Geschäftsoptimierung und im Handling relevanter Marktdynamiken wird den LeddarTech Vorstand in seiner strategischen Leitungsfunktion unterstützen“, erklärt Brûlé.

„LeddarTech hat seinen Vorstand in den letzten Monaten strategisch ergänzt“, so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „Die globale Reichweite von LeddarTech hat sich sowohl mit Hinblick auf das Personal als auch die F&E-Standorte erheblich erhöht, wobei wir zuletzt in Israel expandiert haben. LeddarTech hat sich zu einem echten End-to-End-Unternehmen für die Erfassung von Umgebungsdaten entwickelt, das Lösungen für die Sensorik-Herausforderungen in der gesamten Wertschöpfungskette der Automobil- und Mobilitätsbranche bietet“, erklärt Boulanger. „Die Ernennung von Olaf steht für unsere Strategie, die besten Köpfe der Branche an Bord zu holen, damit sie ihr Fachwissen und ihre strategische Kompetenz einbringen, während wir uns perspektivisch zur meistgenutzten Sensorplattform in der Automobil- und Mobilitätsbranche entwickeln“, so Boulanger.

Dr. Berlien hat an der Technischen Universität Berlin promoviert.

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine™ ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com und auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube .

