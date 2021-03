QUÉBEC, 17 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer la nomination du Dr Olaf Berlien au sein de son conseil d’administration, renforçant ainsi encore davantage la diversité et la connaissance de l’industrie de ce dernier.



Le Dr Berlien possède plus de 30 années d’expérience dans des postes de haute direction spécialisés dans l’ingénierie, l’automobile et l’éclairage. Entre autres, le Dr Berlien était jusque récemment chef de la direction d’OSRAM depuis janvier 2015.

Avant de se joindre à OSRAM, le Dr Berlien était chef de la direction de M+W Group, entreprise allemande spécialisée dans l’ingénierie des systèmes et la construction d’usines. Auparavant, il était chef de la direction de la division des technologies de ThyssenKrupp, où il supervisait les unités ascenseurs, automobiles et ingénierie. De 1996 à 2002, le Dr Berlien était membre du comité de direction de Carl Zeiss, fabricant allemand de systèmes optiques et d’optoélectronique.

Le Dr Berlien a commencé sa carrière chez IBM.

« Le conseil d’administration de LeddarTech est très heureux d’accueillir le Dr Olaf Berlien en tant que nouveau membre », a déclaré M. Michel Brûlé, président du conseil d’administration de LeddarTech. « La vaste expérience d’Olaf en leadership dans l’industrie des technologies, alliée à ses habiletés stratégiques en réseautage multisectoriel efficace, en optimisation des opérations et en gestion de la dynamique des marchés, contribuera grandement à la mission de surveillance stratégique du conseil d’administration de LeddarTech », a conclu M. Brûlé.

« Au cours des derniers mois, LeddarTech a fait des ajouts stratégiques à son conseil d’administration », a déclaré Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « La portée mondiale de l’entreprise s’est considérablement accrue tant au niveau du personnel que des installations de R&D, la dernière expansion ayant eu lieu en Israël. LeddarTech a évolué pour fournir des solutions de détection environnementale de bout en bout qui répondent aux défis associés à la détection et à la perception sur toute la chaîne de valeur du marché automobile et de la mobilité », a poursuivi M. Boulanger. « La nomination d’Olaf illustre notre stratégie d’amener les meilleurs éléments de l’industrie à partager leur expertise et leurs conseils tandis que nous sommes en voie de devenir la plateforme de détection la plus largement déployée dans l’industrie automobile et de la mobilité », a conclu M. Boulanger.

Le Dr Berlien est titulaire d’un doctorat de l’Université technique de Berlin.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et applications pour robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

