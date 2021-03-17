魁北克市, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L1到L5级高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）传感技术领域全球领先企业 LeddarTech ®欣然宣布任命Olaf Berlien博士为董事会成员，进一步增强董事会的多元化和行业专业知识。



Berlien博士在高级行政职位上拥有30多年的经验，专门从事工程、汽车和照明行业。值得注意的是，Berlien博士自2015年1月起担任 OSRAM 首席执行官，直到最近卸任。

在加入OSRAM之前，Berlien博士曾担任 M+W Group 集团首席执行官，该集团是一家德国系统工程和工厂建设公司。更早之前，他曾担任 ThyssenKrupp 公司科技分公司的首席执行官，负责电梯和汽车业务部门以及工程活动。1996年至2002年，Berlien博士曾任德国光学系统和光电子仪器制造商 Carl Zeiss （卡尔蔡司）董事会成员。

Berlien博士的职业生涯开始于IBM公司。

“LeddarTech董事会非常高兴地欢迎Olaf Berlien博士成为公司最新的董事会成员”，LeddarTech董事会主席Michel Brûlé先生表示。“Olaf在技术行业具有广泛的领导经验，加上他在高效的跨行业人际沟通、业务优化和处理相关市场动态方面的战略技能，将大大提高LeddarTech董事会的战略监督作用，”Brûlé先生总结道。

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger表示：“LeddarTech在过去几个月中对其董事会进行了战略性新成员补充。” “LeddarTech的全球业务覆盖范围在人员和研发设施方面都大幅扩大，最近一次扩展是在以色列。LeddarTech已发展成为一家真正的端到端环境感应公司，致力于应对汽车和出行行业价值链中的传感和感知技术挑战，”Boulanger先生继续说道。Boulanger先生总结道：“对Olaf先生的任命反映了我们的战略，即吸纳业内一流人才贡献他们的专业知识和指导意见，打造汽车和出行行业最广泛部署的传感平台。”

Berlien博士拥有柏林工业大学博士学位。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统（ADAS）环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech助力1-2级汽车系统集成商开发L1至L5级自动驾驶全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了自动驾驶辅助系统及自动驾驶性能。

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