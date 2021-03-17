魁北克市, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddLeddarTech ® 是第 1 至 5 級高級輔助駕駛系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者，欣然宣佈委任 Olaf Berlien 博士為董事會成員，以進一步加強董事會的多樣性和行業專業知識。



Berlien 博士在工程、汽車和照明等專業的高級行政職位上，擁有超過 30 年經驗。尤其是，從 2015 年 1 月起至最近，Berlien 博士一直擔任 OSRAM 的行政總裁。

在加入 OSRAM 之前， Berlien 博士曾擔任 M + W 集團 的行政總裁，這是一家負責系統工程和工廠建設的德國公司。在此之前，曾任職 Thyssenkbonp 技術部門的行政總裁，監督電梯和汽車部門以及工程事業。從 1996 年到 2002 年， Berlien 博士是德國光學系統和光電製造商 Carl Zeiss 董事會的成員。

Berlien 博士於 IBM 開始他的職業生涯。

LeddarTech 董事會主席 Michel Brûlé 先生表示：「LeddarTech 董事會非常歡迎 Olaf Berlien 博士成為 LeddarTech 的最新董事會成員。」 Mr. Brûlé 總結：「憑藉 Olah 在科技業的豐富領導經驗，加上在高效的跨行業網路、業務最佳化以及處理相關市場動態方面的策略技能，將為 LeddarTech 董事會的策略性監督角色帶來莫大的貢獻。」

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示：「LeddarTech 在過去幾個月已為董事會進行了策略性的加強。LeddarTech 的全球業務中的人員和研發設施都有顯著增長，最新的增長是在以色列。LeddarTech 已發展成為一家真正的端到端環境感應公司，可解決汽車及行動價值鏈中的感應與感知挑戰」 Boulanger 先生總結說：「委任 olah 代表了我們吸引業內頂尖人才分享其專業知識和指導的策略，讓我們更在成為汽車和行動行業中最廣泛部署的感應平台的路上更進一步。

Berlien 博士擁有柏林技術大學的博士學位。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台，以及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com 、我們的 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 頻道 。

聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁

電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

電郵：daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於識別其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。

本公告隨付的圖片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9cd83aa2-f283-474a-9b59-9f89023084a9/zh-Hant