Mowi er et av verdens ledende sjømatselskap rangert som nummer en på både markedsverdi og bærekraft. Mowi er også verdens klart største produsent av laks med oppdrettsvolumer på 440 000 tonn i 2020, tilsvarende en global markedsandel på om lag 20%. Selskapet har en integrert verdikjede fra rogn til tallerken. Mowi produserer også sitt eget fôr spesialtilpasset Mowis egen laksestamme.



For å ytterligere styrke selskapets posisjon frem mot 2025 har Mowi definert fire strategiske satsningsområder fremover: Fortsatt vekst med særlig fokus på havbruksvirksomheten, kostnadsforbedringer på tvers av konsernet, økt bærekraft, og en effektivisering av verdikjeden gjennom digitalisering og automatisering.

Disse satsningsområdene blir særskilte temaer på Mowis kapitalmarkedsdag.





MEGATRENDENE FORTSETTER Å DRIVE ETTERSPØRSELEN

En av bærebjelkene i havbruksnæringens suksess har vært, og vil fortsatt være, den gode etterspørselen etter laks. Megatrendene som delvis driver denne etterspørselen er sterkere enn noen gang. Helsetrender, økende behov for bærekraftige proteiner, samt laksens unike allsidighet gjør den til et naturlig valg for stadig flere. Mowi forventer at etterspørselsveksten etter laks vil være høyere enn tilbudsveksten de neste fem årene.

– Laks er det vi definerer som «supermat» med sitt høye innhold av omega-3, vitaminer og høykvalitetsproteiner. Den er svært anvendelig og appellerer til folk i alle aldre med sin gode smak, utseende, konsistens og farge. Vi jobber nå med en rekke initiativ for å utvikle selskapet videre, og jeg ser store muligheter for Mowi i årene som kommer, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.





MOWI FARMING JOBBER LANGS TRE AKSER: VOLUMVEKST, KOSTNADSREDUKSJON OG BÆREKRAFT

Mowi ble for andre år på rad kåret til verdens mest bærekraftige proteinprodusent i 2020 av Coller FAIRR. Laks er også rangert som det mest bærekraftige animalske proteinet.

Mowi Farming er konsistent lavest eller nest lavest på produksjonskostnader i de områdene selskapet opererer i. Produksjonskostnadene er likevel for høye, spesielt i noen av landene utenfor Norge. Kostnadsvariasjonen mellom oppdrettsregionene er også for høy. Mowi Farming vil derfor fortsette arbeidet med å redusere kostnadene i årene som kommer.

Til tross for rekordhøye volumer i 2020 har Mowis havbruksvirksomhet ikke klart å følge volumveksten i resten av næringen de siste årene.

– Dette er ikke tilfredsstillende, og vi vil derfor adressere en rekke vekstinitiativer for havbruksvirksomheten vår framover, herunder økt satsning på postsmolt. Med de riktige tiltakene har Mowi Farming et organisk vekstpotensial til et årsvolum på godt over 500 000 tonn med dagens lisenser, sier Vindheim.

Mowi ønsker også å vokse gjennom innvannende oppkjøp, gitt at det passer inn i selskapets operasjonelle strategi.

Mowis hovedfokus har vært, og vil fortsatt være, konvensjonell oppdrett av laks. Selskapet følger likevel nøye med på utviklingen i andre teknologier, og er klar for å ta disse i bruk når, og hvis, tiden er riktig og det er lønnsomt.





MOWI SALES & MARKETING SKAPER VERDI FOR KUNDENE

I Sales & Marketing setter Mowi kundene i sentrum. Mowi ønsker å skape mest mulig verdi for kundene gjennom produktinnovasjon, merkevarebygging og operational excellence. Selskapet vil derfor fortsette å utvikle nye og innovative produkter av høy kvalitet i tråd med endrede forbruksvaner og -behov.

– Vi ønsker å endre måten laks blir solgt på gjennom vår satsing på merkevaren MOWI. Likevel er det viktig å erkjenne at laks fremdeles i stor grad blir solgt som en råvare i et svært konkurranseutsatt marked. Derfor er det viktig for oss å være kostnadsleder i denne delen av verdikjeden også, sier Vindheim.

Mowi har også klare vekstambisjoner i Sales & Marketing med fokus på utvalgte segmenter og markeder.





MOWI FEED SKAL VOKSE MED MOWI FARMING

Mowis siste tilskudd – Mowi Feed – ble etablert så sent som i 2013. Etter at selskapets andre fôrfabrikk ble satt i full drift i Skottland i 2020, er Mowi nå selvforsynt med fôr i Europa. Fôr er den klart største kostnadskomponenten i havbruk. Fremover vil Mowi vokse fôrvirksomheten med Mowi Farming.

Mowi har ledig kapasitet ved fabrikken i Skottland og kan øke produksjonen i fabrikken i Norge med en ny produksjonslinje med begrensede investeringer. Videre vil selskapet jobbe med kost og fortsette å produsere bærekraftig fôr av høy kvalitet, spesialtilpasset Mowis egen laksestamme.

Mowi kommer også til å fortsette sitt omfattende forskningsarbeid for å finne nye, effektive og bærekraftige fôringredienser.

– Dersom det utvikles nye fôringredienser som er konkurransedyktig på pris, næringsinnhold og bærekraft, vil vi inkludere disse i vår produksjon, sier Vindheim.





MOWI 4.0 – EFFEKTIVISERING AV VERDIKJEDEN GJENNOM DIGITALISERING OG AUTOMATISERING

Den fjerde industrielle revolusjonen er over oss og gir Mowi en rekke muligheter. Selskapet har derfor utviklet sin egen Mowi 4.0 strategi for å effektivisere driften gjennom digitalisering og automatisering.

En sentral del av denne strategien er å introdusere «Smart Farming» teknologier i havbruksvirksomheten, som ikke bare vil forbedre produktivitet og kostnader, men også vil resultere i bedret fiskevelferd og økt bærekraft. Mowi Farming Norge leder vei og planlegger å ha implementert Smart Farming innen 2025.

Ved hjelp av avansert bildeteknologi og intelligente sensorer vil Mowi utføre sanntidsovervåkning av biomasse, digital lusetelling, autonom fôring og monitorering av fiskevelferd. Store datamengder kombinert med maskinlæring og kunstig intelligens vil gjøre det mulig for Mowi å produsere mat på en enda mer effektiv og bærekraftig måte. Ved å konstant overvåke fiskens adferd og helse, kan selskapet i større grad være proaktiv enn reaktiv i håndtering av biologiske utfordringer.

Organisasjonen har stor tro på at Smart Farming vil gi selskapet klarere skalafordeler i sjøfasen enn hva som har vært tilfelle så langt.

Digitalisering og automatisering vil også gi store muligheter i Mowis nedstrøms-aktiviteter med mer enn 30 fabrikker verden over. Foredling av fisk er fremdeles en arbeidskrevende prosess som kan forbedres og effektiviseres ved hjelp av digitalisering og automatisering. Avansert scanningteknologi åpner også opp for en mer effektiv produksjonsprosess og produktdifferensiering enn i dag.

Følg Mowis kapitalmarkedsdag med mulighet for å stille spørsmål til konsernledelsen på https://mowi.com/investors fra kl. 0800 i dag.





Om Mowi ASA

Mowi er verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av oppdrettslaks. Som det første globale sjømatselskapet som dekker hele verdikjeden, sørger Mowi for å levere førsteklasses laks og annen sjømat til mennesker over hele verden. Selskapet holder til i 25 land og har 12 200 ansatte på verdensbasis. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Vennligst besøk www.mowi.com (http://www.mowi.com) for mer informasjon.

