Nanterre (France), 17 mars 2021

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

APPROUVÉ PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JUIN 2020

Faurecia (Euronext : EO - FR0000121147) annonce avoir signé avec un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l’achat d'actions Faurecia dans le cadre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 26 juin 2020 au titre de la 17ème résolution.

Comme annoncé récemment, Faurecia lance cette année un plan d'actionnariat salarié non dilutif dénommé « Faur'ESO » (Faurecia Employee Share Ownership) afin de renforcer le lien existant avec les collaborateurs en les associant étroitement au développement et à la performance du Groupe. Déployé dans 15 pays pour associer 90 % des salariés du Groupe, ce plan porte sur un maximum de 2 % du capital social de la Société. Les principales caractéristiques de Faur’ESO sont détaillées dans le communiqué de presse du 16 mars 2021.

Le rachat des actions est réalisé dans le cadre de Faur'ESO et, de manière plus générale, en vue de l’attribution d’actions aux salariés (y compris l'attribution d'actions de performance). A hauteur du nombre d’actions nouvelles émises dans le cadre de Faur’ESO, les actions rachetées seront annulées pour neutraliser la dilution ; pour le solde, elles seront conservées en vue de futures attributions d’actions aux salariés.

Ce mandat, signé le 16 mars 2021, porte sur le rachat d’un volume maximal de 2 760 716 actions Faurecia représentant un maximum de 2,0 % du capital social.

Les rachats au titre de ce mandat pourront être réalisés du 17 mars (inclus) au 29 avril (inclus) 2021.

Le descriptif du programme de rachat d'actions (dont le détail figure à la page 335 du Document d’enregistrement universel 2019 de Faurecia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020) et le texte de la 17ème résolution susvisée sont disponibles sur le site Internet de la Société, www.faurecia.com , respectivement dans les rubriques « Investisseurs / Informations réglementées » et « Investisseurs / Actionnaires individuels / Assemblées générales ».

Contacts

Presse

Eric FOHLEN-WEILL

Directeur de la communication corporate

Tél. : +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com









Analystes/Investisseurs

Marc MAILLET

Directeur des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com





À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels, 39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé 14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

