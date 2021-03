REXEL MET EN ŒUVRE SA FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE AVEC 2 ACQUISITIONS POUR RENFORCER SES CAPACITES EN LOGICIELS ET SOLUTIONS DANS L’ENERGIE VERTE

Rexel annonce aujourd’hui avoir acquis une participation minoritaire dans Trace Software International, une société d’édition de logiciels spécialisée dans la conception électrique et le calcul pour les constructions du secteur tertiaire, ainsi que 100 % de Freshmile Services, un opérateur indépendant de bornes de recharge pour véhicules électriques offrant à la fois des services et un logiciel de supervision. L’ambition sous-jacente de ces 2 acquisitions est double :

Compléter la gamme actuelle de logiciels de solutions avec une nouvelle proposition dédiée au marché tertiaire pour faciliter le travail quotidien de nos clients ;

Offrir une gamme complète de services aux utilisateurs finaux, de la surveillance de la base installée à la maintenance à distance.

Trace Software International : un logiciel spécialisé dans la conception et le calcul – logiciels et services en amont des projets

Rexel a pris une participation de 25 % dans Trace Software International, une société française fondée en 1990 et spécialisée dans les logiciels de conception pour les segments de la construction tertiaire et les industries de l’énergie. Elle propose deux suites de logiciels pour la conception et le calcul des installations électriques et photovoltaïques, qui s’interfacent efficacement avec les projets BIM. Cette participation minoritaire s’accompagne d’un partenariat commercial afin d’accélérer la transformation des forces de vente du Groupe avec une focalisation des compétences vers les logiciels et services récurrents. Avec cet investissement, Rexel enrichit sa proposition de valeur agnostique pour aider ses clients à gagner en efficacité et renforce son offre dans le segment de la construction tertiaire, parallèlement à une offre résidentielle déjà complète avec des logiciels tels que Esabora et Comtech.

------------

Freshmile : opérateur d’infrastructures de recharge et fournisseur de services de mobilité électrique – logiciels et services en aval des projets

Freshmile Services, fondé en 2016, est l’un des principaux fournisseurs de services de charge pour véhicules électriques en Europe. Sa proposition de valeur englobe à la fois l’exploitation des infrastructures de recharge et la fourniture de services de mobilité électrique. La société gère plus de 8 000 points de charge et fournit des services à plus de 50 000 conducteurs de véhicules électriques, offrant l’accès à 100 000 points de charge en itinérance. La société emploie 25 salariés en France et génère ses revenus grâce à un modèle efficace d’abonnement.

L’acquisition de Freshmile, principalement auprès de la Banque des Territoires (une division de la Caisse des dépôts) et de son fondateur Arnaud Mora, permettra à Rexel de capter des opportunités de développement dans l’activité croissante de la mobilité électrique en offrant des services à valeur ajoutée aux clients professionnels. Avec cette acquisition, Rexel devient un fournisseur de services de gestion d’objets connectés pour plus d’efficacité énergétique. Elle permet également à Rexel d’exploiter davantage son offre de produits dans les solutions de mobilité électrique incluant les bornes de recharge pour véhicules électriques et d’offrir une solution globale et intégrée dans ce secteur attractif incluant la formation, le financement et les subventions. Rexel s’appuiera également sur son réseau mondial pour développer cette activité à l’international.

Arnaud Mora, fondateur de Freshmile, déclare : « Rejoindre le groupe Rexel nous permet d'accélérer notre croissance, de nous internationaliser et de continuer à servir nos clients avec les valeurs d'indépendance et d'ouverture qui ont fait notre succès. Avec Rexel nous partageons la vision d'une transition énergétique construite sur l'alliance du matériel et des services. »

------------

Patrick Berard, Directeur Général de Rexel, a déclaré : « Ces deux opérations constituent ‘les premières briques’ en logiciels et services de notre stratégie présentée lors de l’actualisation de notre feuille de route stratégique le 11 février. A travers ces deux acquisitions, nous renforcerons notre positionnement et élargirons la taille de notre marché adressable avec des activités adjacentes innovantes. Ces deux transactions démontrent notre intention de jouer un rôle actif tout au long de la chaîne de valeur et de saisir de nouvelles opportunités de marchés. Elles renforcent nos capacités en matière de logiciels quotidiens utilisés par nos clients et nous permettent de pénétrer le marché de la maintenance à distance pour la mobilité électrique. »





AU SUJET DU GROUPE REXEL





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 25 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 24 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 12,6 milliards d’euros en 2020.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders, 2021 Global 100 Index, S&P Global Sustainability Yearbook 2021, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est noté A- dans l’évaluation 2020 CDP Climate Change et classé dans le 2020 CDP Supplier Engagement Leaderboard.

Pour plus d’information : www.rexel.com.





CONTACTS





ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

Pièce jointe