DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE* 17.3.2021 KLO 9.30



DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen siirtyy syksyllä 2021 täysipäiväisesti Telenor-konsernin Nordic Clusterin vetäjäksi. Hän jatkaa samalla Telenorin konsernijohtoryhmän jäsenenä sekä Telenorin Tanskan ja Ruotsin tytäryhtiöiden että Telenorin IoT-liiketoimintaan erikoistuneen Telenor Connexionin hallitusten puheenjohtajana.

DNA käynnistää välittömästi uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. Uuden toimitusjohtajan aloittaessa DNA:lla Jukka Leinonen siirtyy DNA:n hallituksen puheenjohtajaksi osana rooliaan Telenorin pohjoismaisen toiminnan vetäjänä (EVP Head of Nordics). Jukka Leinonen raportoi tehtävässään Telenorin konsernijohtajalle Sigve Brekkelle.

"Jukka Leinonen on johtanut menestyksekkäästi Nordic Clusteria vuodesta 2019 lähtien. Hän on kehittänyt pohjoismaisten liiketoimintojemme yhteistyötä keskittyen synergioiden hyödyntämiseen sekä kasvun luomiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Olemme nyt sopineet tämän työn vauhdittamisesta entisestään ja olen pyytänyt Jukkaa jatkamaan tässä työssä täysipäiväisesti", Telenorin konsernijohtaja Sigve Brekke kommentoi.

Jukka Leinonen on työskennellyt DNA:lla vuodesta 2010 lähtien. Hän aloitti tuolloin DNA:n yritysliiketoiminnan johtajana. Vuonna 2013 hänet valittiin DNA:n toimitusjohtajaksi ja vuodesta 2019 lähtien hän on johtanut Telenorin pohjoismaista Nordic Clusteria oman toimensa ohella. Ennen työskentelyään DNA:lla hän työskenteli pitkään silloisella TeliaSoneralla erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja tuotehallinnan johtotehtävissä.

Liite: Jukka Leinosen kuva

