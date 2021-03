Nokia nimittää Melissa Schoebin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Nokia Oyj

Pörssitiedote

17.3.2020 klo 09:45 EET (CET +1)

Nokia nimittää Melissa Schoebin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Espoo – Nokia on nimittänyt Melissa Schoebin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi (Chief Corporate Affairs Officer) sekä johtoryhmän jäseneksi 12.4.2021 alkaen.

Nokian viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja vastaa yhtiön viestinnästä, yhteiskuntasuhteista, brändistä ja kestävästä kehityksestä.

Melissalla on kattava kokemus viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista. Hän siirtyy Nokiaan Occidentalista, yhdestä maailman suurimmista riippumattomista öljy- ja kaasuyhtiöstä. Occidentalilla hän vastasi viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista kehittäen yhtiön mainetta liiketoimintastrategian tukena. Ennen Occidentalia Melissa työskenteli useissa johtotehtävissä FleishmanHilliardissa, yhdessä maailman johtavista viestintätoimistoista, sekä sitä ennen monikansallisen tietoliikennelaitetoimittaja Nortel Networksin palveluksessa.

Melissalla on myös merkittävä kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja tehtävistä. Hän on toiminut liiketoimintajohtajana televiestintäalaan keskittyneessä pääomasijoitusyhtiö VenCom Groupissa sekä konsulttina Gemini Consultingin palveluksessa.

“Olen iloinen, että saamme Melissan mukaan Nokian johtoryhmään meille tärkeässä taitekohdassa. Hänellä on kattava kokemus yritysten maineenhallinnasta ja siitä, miten auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa. Nokia luo teknologiaa, joka rakentaa parempaa tulevaisuutta ympäristölle, taloudelle ja yhteiskunnille. Melissan tausta antaa meille vahvan pohjan käydä aktiivista keskustelua menestyksemme kannalta tärkeiden teemojen ympärillä”, sanoi Pekka Lundmark, Nokian toimitusjohtaja.

“Olen innoissani, että pääsen osaksi Nokian tiimiä yhtiölle tärkeässä vaiheessa. Johtavan teknologiansa ja immateriaalioikeuksiensa, ikonisen brändinsä sekä ainutlaatuisen strategisen asemansa ansiosta Nokialla on mahdollisuudet kestävään kasvuun pitkällä tähtäimellä. Odotan, että pääsen vahvistamaan Nokian mainetta maailmanlaajuisesti ja auttamaan Nokiaa saavuttamaan sen asettamat tavoitteet”, Melissa Schoeb sanoi.

Melissan asemapaikka tulee olemaan Espoossa ja hän tulee raportoimaan Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmarkille.

Lisätietoa kaikista Nokian nykyisistä johtoryhmän jäsenistä löytyy osoitteessa nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/johtoryhma/.

CV Melissa Schoeb

Syntymävuosi: 1968

Kansallisuus: Yhdysvaltojen kansalainen

Ammatillinen kokemus:

Occidental, Houston, Yhdysvallat, 2007–

Vice President, Corporate Affairs, 2017–

Vice President, Communications and Public Affairs, 2012–2017

Senior Director, Communications and Public Affairs, 2007–2012

FleishmanHilliard, Yhdysvallat, 2002–2007

Senior Vice President ja Senior Partner, General Manager, Etelä-Kalifornia

Senior Vice President ja Partner General Manager, San Diego

Senior Vice President, San Francisco

Nortel Networks, Santa Clara, Yhdysvallat, 2000–2002

·Director of Global Communications

FleishmanHilliard, San Francisco, Yhdysvallat, 1998–2000

·Vice President, Technology

The VenCom Group Inc, Chicago, Yhdysvallat, 1995–1997

·Business Director

Gemini Consulting, London UK, Washington DC, Yhdysvallat, 1991-1995

·Consultant

Koulutus:

Apurahaopiskelija, Four Freedoms -säätiö, Rooma, Italia, 1990–1991

Kandidaatin tutkinto (kaksi pääainetta): kansainväliset suhteet ja espanja, 1990

Mary Washington University, Virginia, US, 1986–1990

Kielitaito:

Englanti, espanja ja italia

Luottamustehtävät:

Arthur Page Society and Seminar, jäsen

Mary Washington University’s College -yliopiston hallintoneuvoston jäsen

