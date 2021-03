(2021-03-17) Kitron fokuserer på vekstmuligheter innen konnektivitet og elektrifisering og øker sine strategiske omsetnings- og marginmål.



De nye strategiske ambisjonene vil bli introdusert under en kapitalmarkedspresentasjon i dag.

Kitron øker sitt omsetningsmål for 2025 fra 5 milliarder kroner til 6 milliarder kroner. Selskapet hever også målet for EBIT-margin for 2025 fra 7 til 8 prosent.

Kitron har også endret markedssektorene selskapet rapporterer på for bedre å gjenspeile nåværende aktivitet samt identifiserte vekstmuligheter. To nye markedssektorer er lagt til: Elektrifisering og Konnektivitet.

– Verden beveger seg i økende grad mot fornybar energi og elektrifisering. Samtidig blir milliarder av enheter koblet sammen, vi kjenner dette som Tingenes Internett. Vi merker at det er enorme muligheter for Kitron knyttet til begge disse megatrendene, og dette er en del av grunnen til at vi nå oppjusterer de strategiske målene våre. På driftssiden ser vi at vi kan øke utnyttelsen av våre fasiliteter og dra nytte av stordriftsfordeler og dermed fortsette å øke driftsmarginen, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

Arrangementsdetaljer:

Presentasjonen holdes via webcast klokken 12.00 i dag og blir leder av konsernsjef Peter Nilsson og andre medlemmer av konsernledelsen. Presentasjonen forventes å vare i omtrent en time, inkludert en mulighet for å stille spørsmål. Bruk følgende lenke: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20210317_3

Vedlagt i PDF er presentasjonsmateriellet for arrangementet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Elektrifisering, Konnektivitet, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarder kroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.



Vedlegg