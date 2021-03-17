明尼蘇達州伊甸草原, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arcserve 是全球經驗最豐富的數據和勒索軟件保護供應商，今天宣佈獲得監管批准並完成與 StorageCraft 的擬議合併提議。新的 Arcserve 是全球前五大數據管理和保護供應商。



Arcserve 行政總裁 Tom Signorello 說：「到目前為止，並沒有一家公司所提供的解決方案組合，能夠簡單、敏捷、實惠和以可擴大規模的方式解決所有客戶數據保護和業務連續性的需求。新的 Arcserve 則可以改變這個遊戲規則。我們對未來有清晰而且令人信服的願景。這願景將為我們的客戶帶來急需的業務連續性、令人興奮的未來路線圖和確定性。」

Arcserve 的全球業務範圍及產品組合範圍將會擴大，加上綜合創新投資，將為市場帶來立竿見影的差異化和價值。渠道合作夥伴和客戶現在可以透過單一供應商提供的一流解決方案，以解決其所有數據管理和保護需求。他們也有一個可靠的路線圖，以支援不斷發展的數據基礎設施和工作負載，當中跨越 DRaaS、BaaS、SaaS 保護、混合和融合數據管理，直接涉及雲端數據保護，以及將工作負載遷移至雲端或任何其他基礎設施。

合併後，現已大幅擴展的 Arcserve 解決方案組合可為渠道組織帶來急需的簡化和敏捷度。合併讓雙方得以透過單一供應商的解決方案、服務和支援來簡化銷售流程，同時提供多元化的服務協助擴展潛在市場份額、大規模擴大收入並創造溢價機會。靈活的永久許可和訂閱商業模式將進一步優化市場和收入機會，並實現零摩擦的商務交易。

這個科技整合和創新路線圖專於整個 Arcserve 解決方案組合，包括 Arcserve 公司屬下的 StorageCraft，即將透過單一視圖提供最先進的數據保護和恢復解決方案。加快進度的創新路徑讓渠道組織可輕鬆存取數據保護的未來發展，透過從目前到下一代基礎設施和數據工作負載（包括超融合、多雲端、容器、邊緣基礎設施和下一代雲端數據中心）的無縫發展，確保公司一直比客戶需求領先。

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關於 Arcserve

Arcserve 提供出色的全面解決方案來保護需要全面資料保護的組織的無價數碼資產。Arcserve 成立於 1983 年，是全球經驗最豐富的業務連續性解決方案供應商，可透過在任何位置、內部和雲端應用程式和系統來保護多代 IT 基礎架構。全球 150 多個國家／地區的組織依靠 Arcserve 的高效、整合技術和專業知識來消除遺失數據和延長停機時間的風險，同時將備份和還原數據的成本和複雜性降低達 50％。Arcserve 總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。詳情請瀏覽： www.arcserve.com ，並在 Twitter 上關注 @Arcserve。

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