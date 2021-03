OSLO, Norge og ATLANTA, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge, en ledende plattform for robust planlegging av forsyningskjeder og prisløsninger kunngjorde i dag at de har fullført oppkjøpet av Inventory Investments AS. Inventory Investment AS er et norsk selskap som hjelper bedrifter med å automatisere, effektivisere og optimalisere planlegging av forsyningskjeden for å redusere kostnader knyttet til arbeidskapital og samtidig øke lønnsomheten. Dette oppkjøpet bidrar til Blue Ridges globale strategi og styrker posisjonen i Europa. Vilkårene for transaksjonen ble ikke offentliggjort.



"Med dette fortsetter Blue Ridge sin vekst og vinner markedsandeler raskere via unike kundeopplevelser," sier Mike Becker, administrerende direktør i VOCAP Partners og styreformann i Blue Ridge. "Både styret og VOCAP er glade for å kunngjøre at Inventory Investment blir med i Blue Ridge-familien."

Med sin ledense posisjon i Norden, har Inventory Investment AS hatt en sterk utvikling mot distributører, grossister og produsenter som har vært på jakt etter en mer profesjonell planlegging og mer forutsigbar fremtid. Kjente aktører i hele Europa har dratt nytte av teknologien og ekspertisen som tilbys gjennom deres team, og verdien av dette har bare forsterket seg gjennom de omskiftelige tidene vi opplever i markedet for tiden.

"Inventory Investment viste seg å være en ideell investering for Blue Ridge. De har vært en uunnværlig partner i årevis," sier Jim Byrnes, administrerende direktør i Blue Ridge. –Med dette styrker vi vår globale vekst og mulighet for å tilby våre løsninger til flere etterhvert som vi ekspanderer i Europa, spesielt i våre fokusområder, som ved siden av Norden er Benelux, Storbritannia og DACH."

Blue Ridge leverer en skybasert planleggingsplatfom som kombinerer løsninger som gir innsikt og beslutningsstøtte innen supply chain planlegging og prisoptimering. Innebygd vitenskapelig datahåndtering, AI og maskinlæring maksimerer avkastning gjennom smidige og brukervennlige løsninger. Løsningene velges av nesten alle typer bedrifter. Nystartede og små, raskt voksende eller bransjeledere - de velger velger Blue Ridge på grunn av sin stadige jakt på resultater og bransjens beste avkastning.

"Jeg ser veldig lyst på hvilke muligheter og økte potensialer denne avtalen kan utløse», sier Sverre Rosmo, partner og daglig leder i IIAS. "Når vi nå kombinerer våre ressurser og kompetanse på denne måten, er jeg overbevist om at det vil bli svært bra både for våre kunder og våre ansatte."

Blue Ridge forventer å kunngjøre flere slike partnerskap i 2021.

Om Blue Ridge

Å oppnå en robust forsyningskjede ligger i skjæringspunktet mellom etterspørsel, pris og lager - der selskapets kunder, leverandører og deres virksomhet møtes. Den skybaserte planleggings- og prisoptimeringsplatformen til Blue Ridge gir grossister, distributører, handelsbedrifter og produsenter tilgang på vitenskapelig prognostisering og lagerstyring samt prisoptimering. Løsningen bidrar til økt lønnsomhet og servicenivåer gjennom riktigere lagre og sømløst samarbeid. Finn ut mer på https://blueridgeglobal.com/ eller be om en demonstrasjon på https://blueridgeglobal.com/request-demo/.

