OSLO, Noorwegen en ATLANTA, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge, het toonaangevende platform dat Supply Chain Planning en Prijsoptimalisatie combineert voor logistieke veerkracht, kondigt vandaag aan dat het Inventory Investment AS (IIAS) overneemt. IIAS is een in Noorwegen gevestigd bedrijf dat klanten helpt bij het automatiseren, stroomlijnen en optimaliseren van hun Supply Chain Planning om aanzienlijke kosten op het gebied van werkkapitaal weg te nemen en tegelijkertijd de winstgevendheid te vergroten. Deze overname versnelt de wereldwijde strategie van Blue Ridge met deze uitbreiding van de organisatie voor Europa en Groot Britannië. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.



"Dit resultaat is een bewijs van Blue Ridge's aanhoudende groei en een investering in het sneller vergroten van meer marktaandeel via een ongeëvenaarde klantervaring", aldus Mike Becker, Managing Director bij VOCAP Partners en voorzitter van de Raad van Bestuur bij Blue Ridge. “Zowel de Raad van Bestuur van Blue Ridge en VOCAP zijn verheugd om aan te kondigen dat IIAS toetreedt tot de Blue Ridge familie."

IIAS staat bekend als een toonaagevende leverancier in Scandinavië. Door de IIAS kwaliteiten hebben ze veel distributeurs, retailers en producenten aan haar klantenbestand weten toe te voegen door een scherpe analyses van de vraagvoorspelling en hulp bij het optimaliseren van logistieke (voorraad)planningen waardoor het tegelijkertijd een meer voorspelbare toekomst voor zichzelf creërde. Uitzonderlijke klanten in heel Europa hebben geprofiteerd van de technologie en expertise van het IIAS-team, waarbij de waarde alleen maar werd versterkt tijdens de ongekende marktfluctuaties zoals we die nu kennen.

"IIAS bleek een goede investering te zijn voor Blue Ridge, aangezien het al jaren een onmisbare partner was,” aldus Jim Byrnes, CEO van Blue Ridge. "Deze stap dient alleen om onze wereldwijde groei en oplossingsmogelijkheden te versterken terwijl we uitbreiden in Europa, met name in onze huidige focusgebieden Scandinavië, Benelux, Groot-Brittanie en de Duitssprekende landen (DACH)."

Het Blue Ridge-platform, dat op unieke wijze Supply Chain Planning en Pricing Solutions combineert, levert inzichtrijke beslissingsintelligentie in een Cloud-oplossing. Ingebouwde Data Science technieken zoals Kunstmatige Intelligentie en Machine Learning zorgen voor maximale winst en nieuwe optimalisatie potentieel. Grote en kleine bedrijven, marktleiders en nieuwkomers, kiezen voor Blue Ridge vanwege hun daadkrachtig streven naar klantsucces met de korte terugverdientijd.

"Ik ben buitengewoon enthousiast over de toekomst en het toegenomen potentieel dat wordt ontsloten als gevolg van deze overeenkomst," aldus Sverre Rosmo, partner en CEO bij IIAS. "Alle belanghebbenden zullen profiteren van het dichter bij elkaar brengen van beide bedrijven en daarmee de operationele expertise, waardoor ik erop kan vertrouwen dat deze stap het gunstigste resultaat is voor zowel onze geweldige klanten als medewerkers."

Blue Ridge verwacht in 2021 meer overnames aan te kondigen.

Over Blue Ridge

Het bereiken van een veerkrachtige logistieke keten bevindt zich op het snijvlak van vraag, prijs en voorraad - waar de klanten, leveranciers en de (logistieke) operatie van een bedrijf samenkomen. Het Supply Chain Plannings- en Prijsoptimalisatie platform van Blue Ridge geeft groothandelaars, Retailers en producenten een makkelijke en eenvoudige werkwijze (zoals bij apps) die op unieke wijze een grote hoeveelheid Data Science functionaliteit op het gebied van vraag- en voorraadvoorspellingsmethodieken integreert met prijsoptimalisatie. Blue Ridge baseert zijn succes op het verhogen van de winstgevendheid en het serviceniveau van de klant, door modellering en vraagoptimalisatie, de juiste voorraad en naadloze samenwerking in de logistieke keten. Meer informatie is beschikbaar op https://blueridgeglobal.nl/ of verzoek een demo via https://blueridgeglobal.com/request-demo/.

