Bestyrelsen for SIG A/S har i forlængelse af offentliggørelsen af Årsrapporten præsenteret 17 marts 2021 dags dato besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb af maksimalt 2.631.579 stk. aktier. til kurs 1,90 svarende til maksimalt 4,91% af selskabets aktiekapital og et maksimalt beløb på DKK 5.000.000.

SIG ejer pr. dags dato 6.565.152 egne aktier, svarende til 12,26% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 53.566.497 aktier, inklusive egne aktier.

Prisen svarer til lukkekursen pr. 16 marts 2021 tillagt en præmie på ca. 2% og samtidig til den højest handlede kurs i hele 2021.

SIG har i perioden 1/1-2021 – 28/2-2021 genereret en indtjening på DKK 6.2 mio. efter skat, en egenkapital pr. 28 februar 2021 på DKK 126,8 mio. samt en udvandet indre værdi pr. aktie pr. 28/2-2021 på 2,52.

Baggrund for tilbagekøbet:

På selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2017 blev selskabet bemyndiget til at købe egne aktier. Bemyndigelsen har følgende ordlyd:

"På generalforsamlingen den 28. april 2017 blev selskabet bemyndiget til at købe egne aktier gældende for en periode på 5 år at regne fra datoen for generalforsamlingsgodkendelsen. Der blev givet bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til det punkt, hvor den nominelle værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 25% af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale en pris, der svarer til den senest noterede handelskurs på Nasdaq Copenhagen forud for handlens indgåelse tillagt 5%"

Med iværksættelsen af tilbagekøbet vil bestyrelsen benytte bemyndigelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier. De tilbagekøbte aktier kan anvendes til afdækning af selskabets warrantprogram af 15. juni 2018 (Jf. selskabsmeddelelse 10/2018), warrantprogram af 1. maj 2020 (Jf. selskabsmeddelelse 20/2020), annulleres eller sælges til 3 part.

Beslutning herom vil bestyrelsen efterfølgende vurdere ift. hvad som skaber højst mulig værdi for aktionærerne på det givne tidspunkt.

Beskrivelse af tilbagekøbet:

Tilbagekøbskursen er fastsat til 1,90, som er den senest noterede handelskurs på Nasdaq Copenhagen tirsdag den 16. marts 2021 tillagt en præmie på ca. 2%. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med onsdag d. 17 marts 2021 til og med fredag d. 26. marts 2021 klokken 17:00 (dansk tid). Programmet er underlagt bestemmelserne i EUs forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, samt efter bestemmelserne i EUs forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug, den såkaldte ”markedsmisbrugsforordningen”, som værner børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøb.

Alle selskabets aktionærer kan deltage i tilbagekøbsprogrammet.

Der er ingen begrænsninger på hvad den enkelte aktionær kan sælge af antal aktier, men i tilfælde af at selskabet får accepter for mere end den maksimale ramme på 2.631.579 stk. aktier, så vil aktietilbagekøbet blive fordelt efter et ligeligt prorata princip.

Perioden på 9 dage er valgt for at sikre, at alle aktionærer har rimelig tid til at forholde sig til tilbuddet og beslutte, hvorvidt man ønsker at acceptere eller ej.

Bestyrelsen vil efter d. 26. marts 2021 kl. 17.00 sende en særskilt meddelelse om det samlede resultat af aktietilbagekøbet, og alt afhængig af resultatet herefter tage stilling til om programmet skal stoppe eller forlænges i et fornyet program.

Fremgangsmåde for accept og afregning

Aktionærer, der ønsker at gøre brug af tilbagekøbet, skal benytte den acceptblanket, der er vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Acceptblanketten skal indleveres til hver aktionærs eget kontoførende institut med anmodning at accept af tilbagekøbet meddeles til ABG Sundal Collier, som fungerer afregningsagent i forbindelse med gennemførelsen af tilbagekøbet.

Accept af tilbagekøbet skal varsles til den enkelte aktionærs eget kontoførende institut med tilstrækkeligt varsel til, at det kontoførende institut kan godkende, behandle og videreformidle accepten til ABG Sundal Collier inden udløb af tilbagekøbsperioden fredag den 26. marts 2021 klokken 17:00 (dansk tid).

Kontakt:

Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-inv-group.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

