QUÉBEC, 17 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine (STH-TSXV) est fière d’annoncer une campagne de forages de 3000 m sur sa propriété Courcy localisée dans le District minier de Caniapiscau, au nord-est du Québec. Le programme de forages sera complété durant la période estivale 2021. Les forages prioritaires vont explorer la minéralisation aurifère associée à la faille de charriage Couteau, longue de 21 km, sur laquelle les forages historiques ont révélé des teneurs aurifères telles que 4,27 g/t Au sur 42 m (incluant 12,15 g/t Au sur 13.5 m) et 1,05 g/t Au sur 9 m.



20 forages à faible profondeur seront effectués sur 14 zones prioritaires qui ont été établies à partir des résultats de campagnes d’exploration conventionnelles et exhaustives de terrain et d’une interprétation des données générée par IA (Intelligence Artificielle). La plupart des cibles de forage visées sont reliées à des structures aurifères majeures associées à des formations de fer magnétiques et conductrices ou à des contacts entre des assemblages lithologiques distincts. Chaque zone représente un site aurifère connu ou hautement prospectif.

Isabelle Proulx Présidente de Stelmine Canada déclare : « Les forages devraient permettre de confirmer le potentiel aurifère du District minier de Caniapiscau. Le choix des cibles de forage a été établi afin d’assurer un retour optimal sur l’investissement à nos actionnaires. La Société a par ailleurs mis en marche la logistique qui permettra de mener à bien la campagne de forages, en région éloignée, sur Courcy détenue à 100% par Stelmine et couvrant 178 km2.»

Les cibles de forages proposées proviennent d’une planification rigoureuse effectuée par les géologues de Stelmine intégrant une approche d’exploration traditionnelle et de pointe qui utilise des algorithmes par Intelligence Artificielle (IA) développés par Goldspot Discoveries Corp. (TSXV: SPOT). L’approche conventionnelle comprenait des levés géologiques et structuraux, la réinterprétation des levés géophysiques, de l’échantillonnage de roches choisies et par rainurages, du décapage de mort-terrain, l’échantillonnage de till de base et analyse, la lithogéochimie et l’étude pétrographique. Les données résultant de ces travaux ont ensuite été traitées par Goldspot pour confirmer et identifier des cibles de forage.

Au sujet de la propriété Courcy

La propriété phare Courcy (341 claims) est localisée dans une ceinture verte archéenne à l’extrémité Est du bassin métasédimentaire de l’Opinaca. La géologie de la propriété Courcy est marquée par un vaste bassin (méta)-sédimentaire fortement déformé situé dans les régions est et nord (greywackes, mudstones, arénite quartzifères, quartzites et des conglomérats monogénique/polygénique accompagnés par des amphibolites). Au cœur de la propriété, la faille Couteau divise la Formation de Soulard en deux unités volcaniques au niveau d’un assemblage de formations de fer silicatées et sulfurées, riches en grenat et d’amphibolites ferrifères. La propriété Courcy présente deux types de minéralisation aurifère : 1) un type stratiforme associé à un assemblage d’amphibolites grenatifères et de formations de fer riches en sulfures le long d’une faille de chevauchement majeure replissée (faille Couteau) se poursuivant sur plus de 21 km et, 2) des veines de quartz de seconde génération envahissant le contact entre des assemblages volcaniques et sédimentaires le long de l’axe d’un pli majeur

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé et approuvé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101.

Consultez la présentation technique (anglais) sur notre site web.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. La Société détient 1574 claims d’une superficie de 815 km² sur la partie Est du Bassin méta-sédimentaire de l’Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 45 896 188 actions émises et en circulation.

À propos de GoldSpot Discoveries Corp.

GoldSpot Discoveries Corp. (TSXV : SPOT) est une société de services technologiques opérant dans le domaine de l'exploration minérale. GoldSpot emploie une équipe de pointe composée d'experts scientifiques qui regroupent les géosciences et le traitement des données pour offrir des solutions sur mesure qui accélèrent le processus de découverte de gisements. Dans la course aux découvertes, GoldSpot génère de nouvelles cibles utilisant l’Intelligence Artificielle (IA) et conçoit des modèles géologiques avancés qui permettent de gagner du temps, de réduire les coûts et de fournir des résultats précis

