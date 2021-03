New York, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ: CLVR, CLVRW) (Clever Leaves” oder das “Unternehmen“), ein führendes internationales Unternehmen und lizensierter Produzent von Cannabinoiden in pharmazeutischer Qualität, hat heute bekanntgegeben, dass ein Lieferabkommen mit Ethypharm, einem europäischen Hersteller und Verteiler pharmazeutischer Produkte, zum Verkauf von medizinischen Cannabisextrakten produziert in Clever Leaves‘ EU-GMP zertifizierten Anlagen in Kolumbien, unterschrieben wurde. Das initiale Produktportfolio umfasst hohe-CBD, hohe-THC und ausgewogene CBD und THC Rezepturen/Formulierungen exklusiv entwickelt durch Clever Leaves, um den hohen regulatorischen Anforderungen des deutschen Marktes gerecht zu werden.



Die Produkte, hergestellt im Rahmen dieser Partnerschaft, werden innerhalb Ethypharm’s Markenportfolio verkauft werden und so Ethypharm’s Kernprodukte, die sich auf Erkrankungen des zentralen Nervensystems, chronische Schmerzen, und Intensivbehandlungen fokussieren, erweitern. Das Portfolio wird in Deutschland durch Ethypharm’s lokale Tochtergesellschaft, Ethypharm GmbH, verkauft, direkt an Apotheken geliefert und von dort aus an die Patienten/-innen als medizinisch verschriebenes Produkt abgegeben.

Ethypharm wurde kürzlich in einer Partnerschaft mit Aurora die Teilnahme an dem zweijährigen französischen Cannabis-Experiment zugesprochen.

“Diese Partnerschaft mit Ethypharm, einem etablierten pharmazeutischen Unternehmen, fördert unsere Vision marktführende medizinische Cannabisprodukte für Patienten/-innen anzubieten. Clever Leaves‘ Fokus auf hochqualitative EU-GMP zertifizierte Produktion und unsere internationale Lieferkette haben uns in die Position gebracht, Produkte zu entwickeln, zu produzieren und an die Märkte zu liefern, die einen signifikanten Anteil bei der Behandlung von Patient/-innen haben werden“, sagte Kyle Detwiler, CEO von Clever Leaves. “Sich mit einem etablierten pharmazeutischen Unternehmen wie Ethypharm zusammenzuschließen ermöglicht Clever Leaves außerdem einen weit aufgestellten Zutritt zum deutschen pharmazeutischen Markt, welcher aktuell als einer der wichtigsten internationalen Märkte für medizinisches Cannabis angesehen wird, aufgrund seiner Größe, Wachstumsgeschwindigkeit und Deutschlands klinischer Glaubwürdigkeit um den Weg hin zu weiteren europäischen oder internationalen pharmazeutischen Märkten zu bahnen.“

“Partnerschaften und das Arbeiten mit Ärzten/-innen und Apothekern/-innen, um das Leben der Menschen zu verbessern ist eines der täglichen Ziele von Ethypharm. Ab heute wird medizinischer Cannabis eine Antwort sein auf unbefriedigte medizinische Bedürfnisse von Patienten/-innen, die nicht mit gegenwärtigen Behandlungsoptionen ausreichend therapiert werden können. Diese innovative Kollaboration über medizinisches Cannabis mit Clever Leaves ist ein gutes Beispiel dafür, wie Ethypharm neue Wege entwickelt hat, Patienten/-innen mit der Behandlung zu versorgen, die sie benötigen.“ sagte Bertrand Deluard, CEO von Ethypharm .

Clever Leaves hat mehrere internationale Zertifikate vorzuweisen inklusive des Good Manufcaturing Practices (GMP) Zertifikates von INVIMA; Good Agricultural and Collecting Practices (GACP) Zertifikates; und European Union Good Manufacturing Practices (EU GMP) Zertifikates.

Über Clever Leaves Holdings Inc.

Clever Leaves ist ein internationales Unternehmen zur Herstellung von medizinischem Cannabis. Clever Leaves‘ Fundament gründet sich auf ökologisch nachhaltiger sowie großflächiger, biologischer Kultivierung und Verarbeitung von Cannabis in höchster pharmazeutischer Qualität. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Kolumbien und Portugal hat Clever Leaves ein effizientes Vertriebsnetz und eine weltweite Präsenz, die auf Kapitaleffizienz und schnellem Wachstum basiert. Clever Leaves’ Ziel ist es, eines der führenden globalen Unternehmen für medizinischen Cannabis zu sein. Unsere hohen ethischen Standards, bei denen der Mensch stets im Mittelpunkt steht, sollen dazu beitragen, die Gesundheit und Lebensqualität unserer Patienten/-innen zu verbessern. Clever Leaves erhielt mehrere internationale Zertifizierungen, die es ermöglichten, den Export und die Verkaufskapazität ausgehend von den kolumbianischen Aktivitäten zu steigern, darunter European Union Good Manufacturing Practices (EU GMP) Zertifizierung, eine Good Manufacturing Practices (GMP) Zertifizierung durch das Colombia national Food and Drug Surveillance Institute – Invima, und Good Agricultural and Collecting Practices (GACP) Zertifizierung. Clever Leaves wurde eine vorläufige Lizenz in Portugal durch Infarmed – der portugiesischen Arzneimittelbehörde – ausgestellt, welche Clever Leaves die Kultivierung, den Import und den Export von Cannabisblüten für medizinische- und Forschungszwecke erlaubt. Zusätzlich wurde der portugiesisichen Niederlassung kürzlich die Zertifizierung Compliance mit GACP und IMC-GAP bewilligt.

Für weitere Informationen, bitte besuchen Sie: https://cleverleaves.com/en/home/ und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über die Ethypharm Gruppe

Ethypharm ist ein europäisches pharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf zwei therapeutische Bereiche: das zentrale Nervensystem und Intensivbehandlung. Ethypharm vermarktet Medikamente direkt in Europa und China, mit Partnern in Nordamerika und dem mittleren Osten, wo hoher Bedarf an diesen Medikamenten besteht. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1,500 Menschen, hauptsächlich in Europa und China. Ethypharm arbeitet eng mit den Behörden und medizinischem Fachpersonal zusammen, um sicherzustellen, dass die medizinischen Produkte für so viele Menschen wie möglich verfügbar sind und korrekt angewendet werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.ethypharm.com und folgen Sie auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, und durch die Wörter „erwarten“, „antizipieren“, „glauben“, „andauern“, „schätzen“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „möglich“, „projizieren“, „anstreben“, „scheinen“, „sollten“, „werden“, „würden“, und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die verneinenden Versionen dieser Wörter bzw. Ausdrücke) identifiziert werden können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem folgende: Erwartungen an betriebliche und finanzielle Leistungen und Wachstum, dies beinhaltet ob und wann Clever Leaves profitabel wird; Clever Leaves‘ Fähigkeit Businesspläne und Strategien umzusetzen, um behördliche Genehmigungen zu erhalten; potenzielle Gerichtsverfahren; globale ökonomische Bedingungen; geopolitische Vorkommnisse; Naturkatastrophen; höhere Gewalt und Pandemien, inklusive, aber nicht beschränkt auf, den ökonomischen und betrieblichen Störungen und anderen Effekten bedingt durch COVID-19; behördliche Auflagen und dadurch verursachte Veränderungen; Zugang zu zusätzlicher Finanzierung. Die vorangehende Liste an Faktoren ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Zusätzliche Informationen über diese und weitere Risikofaktoren sind enthalten in Clever Leaves‘ kürzlichster Einreichung bei der SEC. Alle nachfolgenden in Schrift verfassten oder mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen die Clever Leaves betreffen und auf Clever Leaves oder eine Person im Auftrag von Clever Leaves anwendbar sind, sind ausdrücklich ausgewiesen in ihrer Gesamtheit durch die obenerwähnten warnenden Aussagen. Leser sind ausdrücklich darauf hingewiesen nicht unangemessenen Verlass auf zukunftsgerichteten Aussagen zu gründen, da diese nur Vorhersagen auf tagesaktueller Basis sind. Clever leaves lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen, die hierin enthalten sind, zu veröffentlichen, um Änderungen von Ereignissen widerzuspiegeln.

Clever Leaves Pressekontakte:

McKenna Miller

KCSA Strategic Communications

+1347-487-6197

mmiller@kcsa.com

Diana Sigüenza

Strategic Communications Director

+57310-236-8830

Diana.siguenza@cleverleaves.com

Clever Leaves Anlegeranfragen:

Sean Mansouri, CFA or Cody Slach

Gateway Investor Relations

+1949-574-3860

CLVR@gatewayir.com



Clever Leaves gewerbliche Anfragen Deutschland:

Caroline Kliess

General Manager, Clever Leaves Germany GmbH

+49 172 300 4154

caroline.kliess@iqanna.com

Clever Leaves gewerbliche internationale Anfragen:

Andrew Miller

Vice President Sales - EMEA, North America, and Asia-Pacific

+1 416-817-1336

andrew.miller@cleverleaves.com

Ethypharm Medienkontakte:

Avril PONELLE

Group Communication manager

+ 33 (0)1 41 12 17 20

presse@ethypharm.com

Markus GLADBACH / Christine VOGL-KORDICK

+49 157 71 44 60 98 / +49 172 86 50 982

presse@thecommsduo.com