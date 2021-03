NOVA IORQUE, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ: CLVR, CLVRW) ("Clever Leaves" ou a "Empresa"), um operador multinacional líder e produtor licenciado de canabinoides de grau farmacêutico, anunciou hoje a assinatura de um contrato de fornecimento com a Ethypharm ("Ethypharm"), um fabricante e distribuidor europeu de produtos farmacêuticos, para a venda de extratos de canábis medicinal produzidos nas instalações com certificação EU-GMP da Clever Leaves, na Colômbia. O portefólio inicial de produtos inclui formulações ricas em CBD, em THC e formulações combinadas de CBD e THC, desenvolvidas exclusivamente pela Clever Leaves para atender às necessidades regulamentares do mercado alemão.



Os produtos fabricados ao abrigo desta parceria serão vendidos no âmbito do portefólio da marca Ethypharm e ampliarão a oferta de produtos principais da Ethypharm, focados nas doenças e condições do sistema nervoso central (CNS), na dor crónica e no tratamento em cuidados intensivos. O portefólio será vendido na Alemanha através da subsidiária local da Ethypharm, a Ethypharm GmbH, e distribuído diretamente às farmácias, onde será dispensado aos doentes mediante prescrição médica.

Foi recentemente concedida à Ethypharm a participação no ensaio experimental com canábis a decorrer em França, em parceria com a Aurora.

"Esta parceria com a Ethypharm, uma empresa farmacêutica estabelecida na Europa, alavanca a nossa visão de fornecer aos doentes produtos líder no mercado da canábis medicinal. O foco da Clever Leaves na produção de elevada qualidade com certificação EU-GMP e a nossa cadeia de fornecimento internacional posicionaram-nos de forma a desenvolver, produzir e enviar produtos para os mercados de utilizadores finais, que terão um impacto significativo no tratamento do doentes", afirma Kyle Detwiler, CEO da Clever Leaves. "A parceria com uma empresa farmacêutica estabelecida como a Ethypharm permite também a entrada mais abrangente da Clever Leaves no mercado farmacêutico alemão, que é atualmente considerado um dos mais importantes mercados internacionais de canábis medicinal devido à sua dimensão, ao seu ritmo de crescimento e à credibilidade clínica da Alemanha em termos de abrir caminho à entrada de mercados farmacêuticos adicionais europeus ou internacionais."

"A parceria e o trabalho com médicos e farmacêuticos para melhorar a vida das pessoas é uma das ambições diárias da Ethypharm. Atualmente, fornecer produtos de canábis medicinal responderá a uma clara necessidade médica insatisfeita dos doentes que não se sentem aliviados com os tratamentos atuais. Esta colaboração inovadora com a Clever Leaves relativa à canábis medicinal representa um bom exemplo de como a Ethypharm desenvolveu novas formas de providenciar aos doentes os cuidados de que necessitam", afirma Bertrand Deluard, CEO da Ethypharm.

A Clever Leaves orgulha-se da posse de várias certificações internacionais, incluindo uma Certificação de Boas Práticas de Fabrico (BPF) pela INVIMA; uma Certificação de Boas Práticas Agrícolas e de Colheita (GACP); e uma Certificação de Boas Práticas de Fabrico (BPF) da União Europeia (EU-GMP).

Sobre a Clever Leaves Holdings Inc.

A Clever Leaves é uma empresa multinacional de canábis, com ênfase no cultivo em grande escala e ecologicamente sustentável e no processamento de grau farmacêutico, como os pilares do seu negócio global de canabinoides. Com operações e investimentos nos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Alemanha e Portugal, a Clever Leaves criou uma rede de distribuição eficaz e uma presença global, com um alicerce construído com base na eficiência do capital e no rápido crescimento. A Clever Leaves pretende ser uma das principais empresas globais de canábis da indústria, reconhecida pelos seus princípios, pessoas e desempenho, ao mesmo tempo que promove uma comunidade global mais saudável. A Clever Leaves recebeu várias certificações internacionais que lhe permitiram aumentar a sua capacidade de exportação e de vendas das suas operações colombianas, incluindo a Certificação de Boas Práticas de Fabrico (BPF) da União Europeia (EU-GMP), uma Certificação de Boas Práticas de Fabrico (BPF) pelo Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos da Colômbia - Invima e uma Certificação de Boas Práticas Agrícolas e de Colheita (GACP). A Clever Leaves recebeu em Portugal uma licença provisória do Infarmed, a autoridade de saúde portuguesa, que permite à Clever Leaves cultivar, importar e exportar flor seca para fins medicinais e de investigação. Além disso, a operação portuguesa recebeu recentemente a certificação de conformidade com a GACP e a IMC-GAP.

Para obter mais informações, visite https://cleverleaves.com/en/home/ e siga-nos no LinkedIn.

Sobre o grupo Ethypharm

A Ethypharm é uma empresa farmacêutica europeia focada em duas áreas terapêuticas: o sistema nervoso central e os cuidados intensivos. A Ethypharm comercializa os respetivos medicamentos diretamente na Europa e na China, contando com parceiros na América do Norte e no Médio Oriente, locais onde esses medicamentos têm uma elevada procura. O grupo emprega mais de 1500 pessoas, principalmente na Europa e na China. A Ethypharm trabalha em estreita colaboração com as autoridades e os profissionais de saúde para garantir a utilização adequada dos seus medicamentos e o acesso por parte do maior número de pessoas possível.

Para obter mais informações, visite www.ethypharm.com e siga-nos no LinkedIn.

