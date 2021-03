Investeringsforeningen Danske Invest Select, som markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros, har i dag offentliggjort årsrapporten for 2020.



Årets overskrifter i Investeringsforeningen Danske Invest Select

Årets regnskabsmæssige resultat blev 4 mia. kroner.

Der er udbetalt udbytter for 2,9 mia. kroner.

Ved udgangen af 2020 udgjorde foreningens formue 124,6 mia. kroner.

Generalforsamling

Foreningen holder ordinær generalforsamling den 26. april 2021, kl. 16.00 på foreningens kontor, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby. Indkaldelse og dagsorden vil være tilgængelig primo april.

Grundet covid-19 opfordrer Danske Invest alle investorer til ikke at møde fysisk op til den ordinære generalforsamling. De nærmere vilkår for tilmelding vil fremgå af indkaldelsen.

Reglerne for firmarotation for revisorer betyder, at EY senest skal fratræde som revisor for foreningen på generalforsamlingen i 2021. På baggrund af en udbudsrunde indstiller bestyrelsen PWC som ny revisor på

foreningens ordinære generalforsamling.



Download eller bestil årsrapporten

Årsrapporten kan bestilles hos Danske Invest Management A/S eller downloades fra danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

Adm. direktør