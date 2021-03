Afdelingerne med Value-aktier havde et udfordrende år, der grundet corona-pandemien blev et aktie-år med udsving langt ud over det normale og store underliggende forskydninger mellem forskellige stilarter inden for investering. Verdens aktiemarkeder blev ramt af kursfald i foråret som følge af pandemien, men til trods for de meget negative økonomiske konsekvenser som følge af nedlukninger verden rundt, vendte aktiemarkedet stærkt tilbage, takket være gigantiske og hurtige hjælpepakker samt gode vaccinenyheder sidst på året.



Store begivenheder som det amerikanske præsidentvalg og Storbritanniens udtræden af EU førte også til lidt uro, men det var primært corona-relaterede nyheder, der satte retningen for aktierne. Obligationsmarkedet reagerede med kraftige rentefald i første halvår, hvilket forstærkede de senere års stærke appetit for vækstaktier, mens Value-aktier haltede efter.

I hovedtræk kan udviklingen i Investeringsforeningen Sparinvest opsummeres således:

Afkastet for foreningens aktieafdelinger blev på mellem -5,79% og 13,17%



Afkastet for foreningens afdelinger for danske obligationer blev på mellem -0,13% og 2,17%



Afkastet for foreningens afdelinger for virksomhedsobligationer blev på mellem 1,86% og 2,93%



Afkastet for foreningens indeksafdelinger blev på mellem -12,71% og 35,00%



Afkastet for foreningens blandede afdelinger blev på mellem -2,46% og 1,15%

Foreningens formue var ved udgangen af 2020 på 51,6 mia. kr., mens det regnskabsmæssige resultat blev 937,2 mio. kr.

Foreningens årsrapport er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk . Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Niels Solon, tlf.nr 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Niels Solon

Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

