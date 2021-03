GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2021 KLO 17.45

Gofore Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen pörssilistalle siirtymiseksi

Gofore Oyj (”Gofore” tai ”Yhtiö”) on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Helsingin Pörssi”) Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle (”Listautuminen”). Listautuminen on ehdollinen sille, että Helsingin Pörssi hyväksyy listalleottohakemuksen ja että Finanssivalvonta hyväksyy Listautumisen yhteydessä laaditun listalleottoesitteen. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 23.3.2021.



Samalla Yhtiö on pyytänyt, että sen osakkeet poistetaan Helsingin Pörssin ylläpitämältä First North Growth Finland -markkinapaikalta.

Suunnitellun Listautumisen tavoitteena on Goforen tunnettavuuden kasvattaminen ja likviditeetin parantaminen sekä laajemman omistajapohjan saavuttaminen.

”Olemme kehittyneet sekä yhtiönä että yhteisönä viime vuodet huimaa tahtia. Olemme kolmen First North -vuoden aikana oppineet toimimaan listattuna yhtiönä, säilyttäen ja vahvistaen meille tärkeitä kulttuurillisia asioita, kuten avoimuus ja läpinäkyvyys niin sisälle- kuin ulospäin. Olemme ylpeitä esittelemistämme uusista käytännöistä, kuten kuukausittaisesta liiketoiminnan kehittymisen seuraamisesta. Listattuna yhtiönä olemme parantaneet tunnettuuttamme ja kasvattaneet liikevaihtoamme vuoden 2017 noin 34 miljoonasta eurosta vuoden 2020 78 miljoonan euron liikevaihtoon. Asiakkaillemme olemme tulleet yhä merkityksellisemmäksi osaksi heidän strategisia digitaalisen muutoksen projektejaan. Nyt olemme valmiit siirtymään Helsingin Pörssin päälistalle tavoittaaksemme vielä entistä laajemman meistä kiinnostuneiden sijoittajien joukon”, kertoo Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki.



Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus GOFORE ja ISIN-tunnus FI4000283130 säilyvät ennallaan. Gofore noudattaa tästä päivästä alkaen säännellyllä markkinalla listattujen yhtiöiden tiedonantovelvollisuutta koskevaa sääntelyä.

Suunniteltuun Listautumiseen liittyen Yhtiö on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa. Yhtiön päivitetty tiedonantopolitiikka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.gofore.com/sijoita.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Yhtiön taloudellisena neuvontajana Listautumisessa. Borenius Asianajotoimisto toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Avance Asianajotoimisto Oy taloudellisen neuvonantajan oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210