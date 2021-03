Uponor Oyj Sisäpiiritieto 17.3.2021 18.00





Uponor päivittää vuoden 2021 ohjeistustaan

Uponor kertoi tilinpäätöstiedotteessaan 11.2., että yhtiön vuosi 2021 on alkanut vahvasti. ”Huolimatta COVID-19-pandemian aiheuttamasta yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta, kysyntä Uponorin päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on pysynyt hyvällä tasolla. Erityisesti aktiivisuus Pohjois-Amerikan asuntomarkkinoilla jatkuu korkeana. Lisäksi, kuten kerroimme helmikuussa, osassa hankinnan ja valmistuksen kuluistamme on näkyvissä nousua, ja tämä trendi on vain vahvistunut. Hillitsemme tätä kehitystä hinnankorotuksilla, mikä osaltaan vaikuttaa myös liikevaihtoomme. Siksi muutamme ohjeistustamme liikevaihdon osalta ja säilytämme aiemman ohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton osalta”, kertoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Uusi ohjeistus on: Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa nousevan vuodesta 2020* ja vertailukelpoisen liikevoittonsa laskevan vuodesta 2020, mutta vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin pysyvän yli 10 prosentissa. (*Nousee viittaa vähintään 2,5 % kasvuun)

Aiempi, 11.2.2021 annettu ohjeistus oli: Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2020 tasolla*. Uponor odottaa vertailukelpoisen liikevoittonsa laskevan vuodesta 2020, mutta vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin pysyvän yli 10 prosentissa. (*Pysyvän tasolla viittaa +/- 2,5 % vaihteluväliin vuoteen 2020 verrattuna)

Uponor lyhyesti

Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi