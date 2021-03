Le 17 mars 2021, Vilmorin & Cie a émis avec succès un emprunt obligataire à maturité 7 ans d'un montant total de 450 millions d’euros, avec un coupon annuel de 1,375 %.

Cette transaction a été largement sursouscrite par une base diversifiée d’investisseurs européens.

Le produit net de cette émission obligataire sera dédié aux besoins généraux de l’entreprise, incluant le refinancement de la dette existante. Vilmorin & Cie allouera notamment une partie du produit net à l'exercice de l'option de remboursement anticipé de son emprunt obligataire à échéance de mai 2021 d’un montant résiduel en circulation de 346,2 millions d’euros, portant intérêt au taux annuel de 2,375 %.

Suite à ces opérations, Vilmorin & Cie allonge la maturité moyenne de sa dette tout en poursuivant sa stratégie de ressources financières diversifiées. Après les avoir significativement renforcées au cours des dernières années, Vilmorin & Cie poursuit ainsi l'optimisation de ses capacités financières, en support au déploiement de ses objectifs de croissance, sur un marché mondial des semences résilient.

Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 26 mars 2021 (code ISIN : FR0014002KP7).

Cette opération a été réalisée en collaboration avec BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, en tant que coordinateurs globaux, ainsi que HSBC, MUFG et Société Générale, qui sont intervenus en qualité de teneurs de livre.

Vilmorin & Cie a été conseillée pour cette opération par Degroof Petercam Investment Banking.

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met en marché, chaque année, environ 300 nouvelles variétés, pour répondre aux besoins de toutes les formes d’agriculture dans leur diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de produire plus.

Soutenue par son Actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur la recherche et l’internationalisation, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés mondiaux résilients.

Guidée, depuis ses origines en 1743, par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, la persévérance et la coopération.

