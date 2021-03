QUÉBEC, 17 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’annonce de l’adoption du Projet de loi qui limitera les frais de livraison d’entreprises tierces apporte un second souffle aux restaurateurs qui en ont bien besoin. Avec les mesures sanitaires qui ont fermé les salles à manger des restaurants du Québec durant plusieurs mois, de nombreux restaurants se sont tournés vers la livraison, notamment durant le couvre-feu. Les frais souvent très élevés des entreprises de livraison venaient toutefois limiter substantiellement les revenus des restaurateurs, à tel point que certains d’entre eux arrivaient à peine au point mort, servant leurs repas à profit zéro.



Le projet de loi 87 qui vient limiter les frais que peuvent charger ces compagnies tierces donnera une chance de plus aux restaurateurs de survivre en attendant la relance. Le virage des Québécois vers la livraison ne disparaîtra pas du jour au lendemain lorsque les salles à manger rouvriront. L’offre étant maintenant plus grande et diversifiée qu’auparavant en livraison, même avec le retour des salles à manger, l’habitude bien ancrée de la livraison perdurera dans le temps, permettant du fait même aux restaurateurs d’optimiser leur offre de services.

« Les frais de livraison représentaient un frein important et le projet de loi 87 vient soutenir nos restaurateurs en ces temps très difficiles. Déjà que les restaurants sont sur le respirateur artificiel, chaque dollar compte plus que jamais et le support du gouvernement fait définitivement la différence », souligne Olivier Bourbeau, Vice-président, Fédéral & Québec, chez Restaurants Canada.

Restaurants Canada salue aussi la réouverture graduelle des salles à manger. C’est maintenant 40% des Québécois qui sont en mesure de visiter leurs restaurants et vivre à nouveau l’expérience en salle à manger. Le restaurant est la meilleure alternative aux rassemblements de gens dans les résidences. Les restaurateurs ont investi temps et argent pour préparer et adapter leurs installations et leur personnel afin d’opérer en conformité avec les mesures sanitaires et ils sont prêts, plus que jamais, à démontrer à nouveau que les restaurants sont des endroits sécuritaires pour se voir et passer un moment de qualité en ces temps difficiles où nous avons tous besoin de respirer un peu.

« Lorsque nous voyons le gouvernement du Québec faire des efforts tels que les programmes de support qui sont venus compléter ceux du fédéral, ainsi que limiter les frais de livraison des tierces parties qui étouffaient nos restaurateurs, il faut le souligner. Nous devons continuer de travailler ensemble à rouvrir les restaurants dès que la situation sanitaire le permettra dans chacune des régions du Québec et relancer notre industrie »; de conclure Olivier Bourbeau.

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une communauté en croissance regroupant plus de 30 000 entreprises de services alimentaires, y compris restaurants, bars, traiteurs, institutions et fournisseurs. L’association a plus de 6 000 membres au Québec. Au moyen de services, de recherche et de représentation, nous faisons le lien entre nos membres dans toutes les régions du pays afin de promouvoir la force et le dynamisme de notre industrie. Avant le début de la pandémie de la COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une industrie au chiffre d’affaires annuel de 95 milliards de dollars qui employait directement 1,2 million de travailleurs, dont près de 300 000 au Québec.

Pour renseignements:

Olivier Bourbeau

Vice-président, Fédéral & Québec, Restaurants Canada

613.552.4477

obourbeau@restaurantscanada.org