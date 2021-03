Paris, le 17 mars 2021



Communiqué de presse





Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2020



Bouygues annonce que son document d’enregistrement universel 2020 a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui comprend les documents suivants :



- le rapport financier annuel 2020 ;



- le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et les observations des commissaires aux comptes y afférentes ;



- le descriptif du programme de rachat d’actions.



Le document d’enregistrement universel 2020 est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Il est également disponible sur le site internet de la Société à l’adresse www.bouygues.com/finance/information-reglementee/.





À propos de bouygues

Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 90 pays et riche de 130 500 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08

