March 17, 2021 15:10 ET

March 17, 2021 15:10 ET

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin boksluts-kommuniké för 2020. Bolaget redovisar en försäljning på 1 517 TSEK (2 286 TSEK) och ett rörelseresultat på 11 112 TSEK (-12 961 TSEK). Den genomförda företagsrekonstruktionen gör att årsvisa jämförelser inte är meningsfulla. Ackordsvinsten blev 15 216 TSEK.



Under perioden april-oktober befann sig företaget i rekonstruktion vilket gör jämförelser mellan 2019 och 2020 svåra. Resultatet av rekonstruktionen är ändå mycket positivt och visar en betydligt starkare balansräkning med 75% (32%) soliditet.

Göran Folkesson VD-ord kommenterar finansiering, den pågående strukturomvandlingen, marknaden samt målsättningen med en ny produkt fokuserad på godstransporter.

VD:ordet; ” 2020 går givetvis till historien som ett utmanande år. Men också som en nystart för verksamheten. Rekonstruktion i april till oktober gjorde en storstädning i balansräkningen. Däremot fullföljde inte investeraren sina utfästelser om investering vare sig under eller efter rekonstruktionen varpå huvudägarna i december arrangerade bryggfinansiering för att skapa tid för att finna ny finansiering. Som jag sade i december så kan det handla om ett riktat erbjudande till en eller flera investerare eller ett alternativ med en kommande företrädes-emission. Vi har för avsikt att genom riktad emission tillskjuta 11 MSEK och är i förhandling med en investerargrupp. Målet är att med ett relativt litet kapitaltillskott kunna minimera utspädning för befintliga aktieägare men ge oss ett nödvändigt lugn på kassafronten. Vi räknar med att kunna slutföra dessa förhandlingar till månadsskiftet mars-april.

Vi planerar för en spännande framtid. Framsidan på denna rapport illustrerar vårt arbete med ett nytt fordon för godstransporter. Även om vi jobbar vidare i projektet för autonoma godstransporter så ser vi det första steget som ett förarstyrt fordon. Men 2,5 m3 är målet för lastutrymmet och ja, vi satsar vidare på 3 hjul.

Strukturförändring.

Stegen vi har tagit strukturellt är följande:

-Fokus på eMobility Labs som skapar möjlighet till intäkter genom konsultverksamhet och forskningsprojektarbete.

-Förnyat fokus på försäljning av mikrofabriker snarare än enskilda fordon. Viss fordonsförsäljning sker men framförallt som ett steg för att skapa licensförsäljning.

-Under första halvåret 2021 så kommer vi att slimma vår egen tillverkning och hitta lösningar ihop med våra befintliga tillverkningspartner för att sänka kostnaden och ge oss större flexibilitet.

-Vår Indienverksamhet kommer att omvandlas till en ren licensmarknad. Detta har varit utgångspunkten från början och tyvärr har pandemin samt vår rekonstruktion gjort att de diskussioner vi haft kring ett övertagande har försenats. Vi kommer i närtid antingen sälja verksamheten eller likvidera densamma. Vi väljer i nuläget att skriva ned värdet av Indientillgångarna till noll.

Dessa verksamhetsförändringar har redan givit effekt och kommer att ge ytterligare effekt under året.

Marknaden för elfordon.

Intresset för elfordon fortsätter att växa. Bortsett från enstaka undantag sker utvecklingen hos världens fordonstillverkare utan något som helst fokus på energieffektivitet vilket vi fortfarande är övertygade om kommer att vara nödvändigt för att nå hållbara fördelar med elfordon.

Genom EU Green Deal och dess föreslagna ”100 Climate neutral cities 2030” kommer behovet av elfordon att öka dramatiskt. En snabb analys ger att enbart i dessa städer till 2030 kommer ett behov om minst 5 miljoner elfordon. Om det inte samtidigt sker en energieffektivisering genom mindre och mer effektiva elfordon så kommer laddinfrastrukturen att bli en dramatisk utmaning. Att enbart göra en övergång till elfordon med samma storlek skulle öka behovet av el med c:a 20%. Det finns idag inga praktiska exempel där en stads alla transporter är elektrifierade. Laddinfrastruktur kommer att bli ännu en stor utmaning. Jag ser oerhört stora möjligheter för våra fordon i dessa städer. Den mest utbredda elfordonsmarknaden är Norge, där numera 9% av fordonsflottan är laddfordon. Här pratar vi om 100 städer som till 100% skall vara fossilfria. Detta megaprojekt kommer att ge en betydligt tidigare och tydligare signal om behovet av förändring. EU tar med detta initiativ en ledarroll i klimatarbetet även om dessa 100 städer enbart utgör 2,1% av Europas befolkning. Till år 2050 skall hela EU ha lyckats med samma sak. Marknaden för hållbara fordon har utvecklats långsammare än vad vi bedömt men kommer att växa enormt.



Nytt fordon på väg

Vi ser ett behov av ett större fordon för godsleveranser. Det finns idag 32 miljoner lätta transportfordon (N1) i Europa. För att nå 100 fossilfria städer innebär det att c:a 700.000 av dessa fordon måste elektrifieras. Varje år säljs det drygt 2 miljoner transportfordon och 92% av dessa är fortfarande diesel. Vår egen Zbee finns ju även i lastversion med 800 l lastkapacitet. Vi kan dock konstatera att detta inte räcker för att tillfredsställa de flesta transportbehov. Vi har därför börjat utvecklingen av ett nytt fordon fokuserad på godsdistribution. Genom våra samlade lärdomar från Zbee ser vi en fantastisk potential att åstadkomma ett mycket konkurrenskraftigt fordon som bär alla Clean Motions kärnvärden.

Målen är relativt Zbee: 1) 2500 liter lastutrymme (i nivå med mindre skåpbilar)

2) 40% lägre produktkostnad 3) 20% lägre energiförbrukning (33Wh/km)

Vi är redan idag det mest energieffektiva fordonet med kaross. Att vi väljer att fokusera vidare på ännu bättre energieffektivitet handlar om att ytterligare kunna förbättra räckvidden utan att stoppa i större batteri och utan att öka belastningen på laddinfrastrukturen. Det maximerar hållbarhet och ger minsta möjliga kostnad för batteripack. Det är fortsatt tvärtemot vad den traditionella bilindustrin jobbar med och där batteripacket utgör c:a 50% av bilens totalkostnad. I måndags meddelade t.ex. Volkswagen att man fram till 2030 skall bygga 6 batterifabriker med totalt 240 GWh batteri-kapacitet. Det kommer att innebära investeringar på c:a 20 miljarder Euro per år och kommer kunna ge produktionskapacitet för 3-6 miljoner elbilar beroende på batteristorlek. Om man istället bygger våra fordon så räcker det till 120 miljoner fordon per år.

Vi räknar med att kunna fokusera utvecklingen av detta nya fordon direkt efter att kapitalanskaffning har genomförts. Vi kommer redan under Q2 att börja jobba med att få samarbetsavtal med godsdistributörer och andra intressenter.”

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg, 2021-03-17

Länk till Bolagets finansiella rapporter: www.cleanmotion.se/ir/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson

VD, Clean Motion AB

Tel: +46 735 320 273

Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-17 kl. 20:10 CET.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se .

Bilaga