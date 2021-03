HOUSTON, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A transição para a energia renovável é complexa, mas é possível, prática e acessível. Esse é o tópico que o líder global em tecnologia inteligente, Wärtsilä, irá explorar durante o S&P Global Platts Central America and Caribbean Energy Webinar (Webinar de Energia da América Central e do Caribe da S&P Global Platts), no dia 18 de março. Sampo Suvisaari, Diretor de Negócios de Energia, Norte da América Latina, Wärtsilä Energy; Raúl Carral, Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Norte da América Latina; e Francisco Picasso, Gerente de Desenvolvimento de Negócios, América Central e Caribe, discutirão estratégias de descarbonização.



Suvisaari presidirá o evento e moderará o primeiro painel de discussão intitulado Fuel choices and dilemmas; fuel oil and LNG in Central America and the Caribbean (Opções e dilemas de combustíveis; óleo combustível e GNL na América Central e no Caribe).

“Nestes tempos de rápida mudança para a indústria de energia na América Central, a escolha do combustível e da implantação de energia renovável é mais crítica do que nunca”, disse Suvisaari. “Agora é a hora de pensar em como proteger seus investimentos no futuro pelas próximas duas décadas e além.”

Os apagões no Texas e na Califórnia revelaram a necessidade de uma capacidade sólida. Carral explica o valor desses combustíveis para a América Latina.

“Devido a razões ambientais e econômicas, temos observado na América Central e no Caribe o desenvolvimento contínuo e forte de energias renováveis, tais como energia solar e eólica, além do surgimento contínuo de combustíveis, como gás natural/GNL, propano/GLP e até amônia e hidrogênio, entre outros”, disse Carral. “Esses novos combustíveis na região serão mais valiosos quando estiverem em operação juntamente com tecnologias de energia flexíveis, que passarão a ser mais proeminentes com a sua integração com a energia renovável intermitente.”

Picasso moderará um painel de discussão sobre energia renovável.

“O Path to 100% requer uma discussão contínua com líderes de pensamento e especialistas da indústria para aumentar a conscientização e descobrir abordagens operacionais e financeiramente realistas para uma descarbonização confiável”, disse Picasso. “Um futuro de energia renovável requer enfrentar desafios econômicos, tecnológicos e políticos que são diferentes em todo o mundo.”

O webinar de três horas terá início às 9h, EDT, no dia 18 de março, e o evento será gratuito. As inscrições serão encerradas às 9h do dia 17 de março.

Para mais informações:

Sampo Suvisaari

Diretor de Negócios de Energia

Norte da América Latina

Wärtsilä Energy

Celular: +1 713-474-6904

Sampo.suvisaari@wartsila.com

Michelle Romero

Gerente de Marketing, Crescimento e Desenvolvimento

Américas

Wärtsilä Energy

Celular: +1 281-799-6182

michelle.romero@wartsila.com



Sobre a Wärtsilä Energy Business

A Wärtsilä Energy Business é líder na transição para um futuro de energia 100% renovável. Ajudamos nossos clientes a descobrir o valor da transição energética, por meio da otimização dos seus sistemas de energia e proteção dos seus ativos no futuro. Nossa oferta inclui usinas elétricas flexíveis, sistemas de gerenciamento e armazenamento de energia, bem como serviços de ciclo de vida que garantem maior eficiência e desempenho. A Wärtsilä fornece 72 GW de capacidade de usina em 180 países em todo o mundo.

https://www.wartsila.com/energy/

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eea0d8f5-6589-4f59-bd02-0cba87dc428d